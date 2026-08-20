Apple bereitet sich intensiv auf seine traditionelle Herbstpräsentation vor. Die diesjährige Veranstaltung dürfte zu einem wichtigen Ereignis für die Technologiewelt werden. Laut ixbt.com ist die große Keynote des Konzerns für den 9. September angesetzt. Dabei sollen die von vielen mit Spannung erwarteten neuen Geräte vorgestellt werden. Ixbt.com berichtet darüber.

Als größte und spektakulärste Neuerung der diesjährigen Veranstaltung wird die Vorstellung von Apples erstem faltbaren Smartphone erwartet. Das innovative Gerät wird derzeit inoffiziell iPhone Ultra genannt und soll das erste faltbare Gadget in der Geschichte des Unternehmens werden.

Erwartete neue Geräte und Details zur Präsentation

Experten zufolge wird neben dem faltbaren Smartphone auch die traditionelle Flaggschiff-Reihe aktualisiert. Insbesondere soll die iPhone 18 Pro-Reihe im Rahmen der Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Den ersten kursierenden Informationen zufolge könnten bei der Präsentation außerdem die Smartwatches der nächsten Generation zu sehen sein — Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4. Darüber hinaus ist auch die Vorstellung aktualisierter HomePod- und Apple TV-Geräte als weitere neue Gadgets möglich.

Berichten zufolge wird Apple kurz nach der Präsentation Vorbestellungen für die neuen Produkte annehmen. Erst danach soll der Verkauf starten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Unternehmen den genauen Termin der Veranstaltung bislang nicht offiziell bestätigt hat. Auch die technischen Daten des neuen faltbaren iPhone werden weiterhin geheim gehalten.

Diese Insiderinformationen stammen von Majin Bu, der in der Technikwelt für seine präzisen Prognosen bekannt ist. Die Quelle hatte zuvor bereits mit der vorzeitigen Veröffentlichung der genauen technischen Daten des iPad mini, der Farbpalette des iPhone 12, einiger Mängel der iPhone 15-Modelle sowie verlässlicher Fotos von iPhone 16-Dummys für Aufmerksamkeit gesorgt.