Termin der Apple-Keynote 2026 enthüllt

·2·Technologie
Termin der Apple-Keynote 2026 enthüllt

Apple bereitet sich intensiv auf seine traditionelle Herbstpräsentation vor. Die diesjährige Veranstaltung dürfte zu einem wichtigen Ereignis für die Technologiewelt werden. Laut ixbt.com ist die große Keynote des Konzerns für den 9. September angesetzt. Dabei sollen die von vielen mit Spannung erwarteten neuen Geräte vorgestellt werden. Ixbt.com berichtet darüber.

Als größte und spektakulärste Neuerung der diesjährigen Veranstaltung wird die Vorstellung von Apples erstem faltbaren Smartphone erwartet. Das innovative Gerät wird derzeit inoffiziell iPhone Ultra genannt und soll das erste faltbare Gadget in der Geschichte des Unternehmens werden.

Erwartete neue Geräte und Details zur Präsentation

Experten zufolge wird neben dem faltbaren Smartphone auch die traditionelle Flaggschiff-Reihe aktualisiert. Insbesondere soll die iPhone 18 Pro-Reihe im Rahmen der Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Den ersten kursierenden Informationen zufolge könnten bei der Präsentation außerdem die Smartwatches der nächsten Generation zu sehen sein — Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4. Darüber hinaus ist auch die Vorstellung aktualisierter HomePod- und Apple TV-Geräte als weitere neue Gadgets möglich.

Berichten zufolge wird Apple kurz nach der Präsentation Vorbestellungen für die neuen Produkte annehmen. Erst danach soll der Verkauf starten. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass das Unternehmen den genauen Termin der Veranstaltung bislang nicht offiziell bestätigt hat. Auch die technischen Daten des neuen faltbaren iPhone werden weiterhin geheim gehalten.

Diese Insiderinformationen stammen von Majin Bu, der in der Technikwelt für seine präzisen Prognosen bekannt ist. Die Quelle hatte zuvor bereits mit der vorzeitigen Veröffentlichung der genauen technischen Daten des iPad mini, der Farbpalette des iPhone 12, einiger Mängel der iPhone 15-Modelle sowie verlässlicher Fotos von iPhone 16-Dummys für Aufmerksamkeit gesorgt.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProTechnologiePräsentation
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und TabletsXiaomi beendet den Software-Support für beliebte Smartphones und TabletsHeute, 11:53Starlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartetStarlink-Hochgeschwindigkeitsinternet in Lufthansa-Flugzeugen gestartetHeute, 11:29SpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares StarshipSpaceX testet erstmals in seiner Geschichte ein wiederverwendbares StarshipHeute, 10:53Firefly schickt Miniheizung gegen die -170 Grad kalten MondnächteFirefly schickt Miniheizung gegen die -170 Grad kalten MondnächteHeute, 08:27US-Geheimdienst beginnt, Radiowellen aus dem Orbit zu überwachenUS-Geheimdienst beginnt, Radiowellen aus dem Orbit zu überwachenHeute, 07:54NASA sagt einzigartige Rettungsmission für Weltraumteleskop abNASA sagt einzigartige Rettungsmission für Weltraumteleskop abHeute, 07:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026