iPhone 18 Pro erscheint in neuen Farben mit kleinerer Dynamic Island

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iPhone 18 Pro erscheint in neuen Farben mit kleinerer Dynamic Island

Je näher Apples traditionelles September-Event rückt, desto intensiver werden die neuesten Berichte und Bilder zum kommenden Flaggschiff iPhone 18 Pro im Internet diskutiert. Den durchgesickerten Renderings zufolge wird das Smartphone der nächsten Generation in vier markanten Farben erscheinen, während der Dynamic-Island-Ausschnitt auf der Vorderseite deutlich kleiner ausfällt. Laut ixbt.com sollen diese Änderungen das Erscheinungsbild des Geräts moderner und ausgereifter gestalten. Dies ist, was Ixbt.com berichtet .

Technologische Änderungen und Displaydesign

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das auf der Vorderseite platzierte Dynamic-Island-Element. Durchgesickerten Informationen zufolge wird sich seine Breite um etwa 35 Prozent verringern. Dies wurde erreicht, indem die Infrarotsensoren direkt unter das Display verlagert wurden. Gleichzeitig wird Apple sein charakteristisches Interface-Konzept beibehalten.

Wir erinnern daran, dass der bekannte Insider Ice Universe im Januar berichtete, die Dynamic Island werde von 20,76 Millimetern auf 13,49 Millimeter schrumpfen. Später wurde diese Information durch Aufnahmen von Prototypen bestätigt. Der Ausschnitt wurde deutlich kleiner, weil der Infrarotstrahler des Face-ID-Systems unter das Display verlagert wurde.

Gehäusefarben und Hauptversionen

Auch zum Erscheinungsbild und zur Farbpalette des Smartphones gibt es neue Details. Auf Grundlage der von Insider Sonny Dickson veröffentlichten Attrappen lässt sich sagen, dass die iPhone-18-Pro-Reihe in Silber, Schwarz, Hellblau und Dunkelkirschrot erscheinen wird. Die zuletzt genannte Farbe Dark Cherry soll zur prägenden und charakteristischen Markenfarbe dieser Generation werden, ähnlich wie Orange bei den vorherigen iPhone-17-Pro-Modellen.

Quellen erinnern daran, dass der bekannte Insider Majin Bu bereits zuvor seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt hatte, indem er genaue Bilder von iPad-mini-Tablets, den Farben des iPhone 12 und Attrappen des iPhone 16 vorab veröffentlichte. Daher stoßen auch diese Details zum iPhone 18 Pro bei Technikbegeisterten auf großes Interesse.

Apple wird voraussichtlich am 9. September seine traditionelle Präsentation abhalten und dabei neben dem iPhone 18 Pro auch eine Reihe weiterer neuer Geräte vorstellen. Diese Veranstaltung steht jedes Jahr weltweit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Millionen Nutzern und Experten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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