Testergebnisse der Smartphones Google Pixel 11 mit Tensor G6 bekannt

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Testergebnisse der Smartphones Google Pixel 11 mit Tensor G6 bekannt

Der Verkauf der neuen Google Pixel 11 Smartphones mit Tensor G6 hat heute begonnen, und die ersten Testergebnisse der Geräte sind im Internet aufgetaucht. Laut Ixbt.com ist von der neuen Flaggschiff-Plattform kaum hohe Leistung zu erwarten, da sie deutlich hinter der Konkurrenz zurückliegt. Ixbt.com berichtet .

Der neue Prozessor erreichte im AnTuTu-Benchmark offenbar etwa 1,86 Millionen Punkte. Das liegt deutlich unter den Ergebnissen von 4 Millionen Punkten, die die leistungsstärksten zuvor veröffentlichten SoC-Modelle von Qualcomm und MediaTek erzielt haben. Im Generationenvergleich zeigt sich jedoch ein Zuwachs von fast 25 % gegenüber dem Tensor G5.

Technische Möglichkeiten und Testergebnisse

Die Architektur des von Google vorgestellten neuen Systems besteht aus einem Cortex-C1-Ultra-Kern, sechs Cortex-C1-Pro-Kernen und einem PowerVR-CXTP-48-1536-Grafikchip. Diese Konfiguration reicht zwar für alltägliche Aufgaben aus, genügt bei anspruchsvollen, ressourcenintensiven Prozessen jedoch nicht, um das Niveau der führenden Wettbewerber zu erreichen.

Auch in den Geekbench-Tests zeigte sich ein ähnliches Bild: Die neue Plattform erzielte im Einzelkernmodus rund 2670 Punkte und im Mehrkernmodus etwa 6800 Punkte. Auch diese Werte liegen deutlich unter den Möglichkeiten der führenden Flaggschiff- und Sub-Flaggschiff-Geräte auf dem Markt.

Grafikleistung und Wettbewerb

Im 3DMark-Wild-Life-Test zur Bewertung der Grafikleistung zeigte sich, dass die Tensor-G6-Plattform fast doppelt hinter dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 zurückliegt. Das neue Gerät erzielte in diesem Test 3386 Punkte, während die Konkurrenzplattform 7738 Punkte erreichte.

Bemerkenswert ist außerdem, dass die Steigerung der Grafikleistung im Vergleich zu den Pixel-Modellen des vergangenen Jahres kaum wahrnehmbar ist. Dies sorgt bei potenziellen Käufern der neuen Smartphones und Technikenthusiasten für zahlreiche Diskussionen, da Google seinen eigenen Chip zwar weiterentwickelt, der Rückstand auf die Konkurrenz jedoch bestehen bleibt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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