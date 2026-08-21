Xiaomi stellt neues Smart Door Lock 5C vor
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Xiaomi hat sein Sortiment an Sicherheitsgeräten erweitert und das smarte Türschloss Smart Door Lock 5C vorgestellt, das moderne Technologien vereint. Laut Ixbt.com wird das Gerät als nahtloses Panel im minimalistischen Design gefertigt und zu einem erschwinglichen Preis von 659 Yuan angeboten. Ixbt.com berichtet .
Das neue smarte Schloss unterstützt neun verschiedene Entriegelungsmethoden und bietet den Nutzern dadurch mehr Komfort. Das Gerät ist für Sicherheit und schnellen Zugang in modernen Haushalten konzipiert.
Verriegelungs- und EntriegelungsoptionenDas Modell Smart Door Lock 5C umfasst folgende Entriegelungsmethoden:
- Fingerabdruckerkennung
- Festgelegtes integriertes Passwort
- Herkömmlicher mechanischer Schlüssel
- Entriegelung per Bluetooth über die Mi Home App
- Temporäre oder einmalige Passwörter
Sicherheit und EnergieeffizienzZu den Sicherheitsfunktionen des Schlosses gehören eine druckbasierte Fingerabdruckerkennung, ein Schlosszylinder der Klasse C sowie ein separater mechanischer Griff mit Falle an der Innenseite. Dies erhöht die Sicherheit der Bewohner zusätzlich.
Das Gerät wird von vier Alkalibatterien betrieben, die voraussichtlich etwa ein Jahr halten. Wenn die Batterien leer sind, sind eine Notaktivierung und der Anschluss an eine externe Stromquelle über einen USB-C-Anschluss möglich.
Integration in das Smart-Home-ÖkosystemDurch die Verbindung des Geräts mit Bluetooth-Mesh-Geräten können Nutzer aus der Ferne über alle Ereignisse und Sicherheitswarnungen informiert werden. Außerdem unterstützt es die Xiaomi Surge Smart Connect-Technologie und lässt sich dadurch einfach in andere Geräte des Smart-Home-Ökosystems integrieren.
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