Xiaomi stellt neues Smart Door Lock 5C vor

Xiaomi hat sein Sortiment an Sicherheitsgeräten erweitert und das smarte Türschloss Smart Door Lock 5C vorgestellt, das moderne Technologien vereint. Laut Ixbt.com wird das Gerät als nahtloses Panel im minimalistischen Design gefertigt und zu einem erschwinglichen Preis von 659 Yuan angeboten. Ixbt.com berichtet .

Das neue smarte Schloss unterstützt neun verschiedene Entriegelungsmethoden und bietet den Nutzern dadurch mehr Komfort. Das Gerät ist für Sicherheit und schnellen Zugang in modernen Haushalten konzipiert.

Verriegelungs- und Entriegelungsoptionen

Das Modell Smart Door Lock 5C umfasst folgende Entriegelungsmethoden:

Fingerabdruckerkennung

Festgelegtes integriertes Passwort

Herkömmlicher mechanischer Schlüssel

Entriegelung per Bluetooth über die Mi Home App

Temporäre oder einmalige Passwörter

Das Gerät verfügt über einen Halbleiter-Fingerabdruckscanner mit AI-Algorithmen. Nach Angaben des Herstellers dauert die Fingerabdruckerkennung nur 0,5 Sekunden und erreicht eine Genauigkeit von 99,29 %.

Sicherheit und Energieeffizienz

Zu den Sicherheitsfunktionen des Schlosses gehören eine druckbasierte Fingerabdruckerkennung, ein Schlosszylinder der Klasse C sowie ein separater mechanischer Griff mit Falle an der Innenseite. Dies erhöht die Sicherheit der Bewohner zusätzlich.

Das Gerät wird von vier Alkalibatterien betrieben, die voraussichtlich etwa ein Jahr halten. Wenn die Batterien leer sind, sind eine Notaktivierung und der Anschluss an eine externe Stromquelle über einen USB-C-Anschluss möglich.

Integration in das Smart-Home-Ökosystem

Durch die Verbindung des Geräts mit Bluetooth-Mesh-Geräten können Nutzer aus der Ferne über alle Ereignisse und Sicherheitswarnungen informiert werden. Außerdem unterstützt es die Xiaomi Surge Smart Connect-Technologie und lässt sich dadurch einfach in andere Geräte des Smart-Home-Ökosystems integrieren.