Manchester City war am 29. November im Rahmen des 12. Spieltags der englischen Premier League zu Gast bei Arsenal. In der Begegnung, die mit einem 2:2-Unentschieden endete, Abdukodir Khusanov stand in der Startelf der Mancunians.

Die Plattform Flashscore bewertete den usbekischen Verteidiger mit 7,0 Punkten. Dieser Wert lag über den Ergebnissen einiger seiner Teamkollegen. Während Josko Gvardiol beispielsweise mit 7,3 Punkten bewertet wurde, erhielt Torhüter Gianluigi Donnarumma 6,2 Punkte.

Somit beendete Khusanov das Spiel gegen Arsenal mit einer Bewertung von 7,0 Punkten.