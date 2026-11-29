Bewertung von Husanov für das Spiel gegen Arsenal veröffentlicht
Sport1 Min. Lesezeit50
Manchester City war am 29. November im Rahmen des 12. Spieltags der englischen Premier League zu Gast bei Arsenal. In der Begegnung, die mit einem 2:2-Unentschieden endete, Abdukodir Khusanov stand in der Startelf der Mancunians.
Die Plattform Flashscore bewertete den usbekischen Verteidiger mit 7,0 Punkten. Dieser Wert lag über den Ergebnissen einiger seiner Teamkollegen. Während Josko Gvardiol beispielsweise mit 7,3 Punkten bewertet wurde, erhielt Torhüter Gianluigi Donnarumma 6,2 Punkte.
Somit beendete Khusanov das Spiel gegen Arsenal mit einer Bewertung von 7,0 Punkten.
Nächster Artikel
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Zamin folgen:Telegram-KanalAuf Google folgen
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…