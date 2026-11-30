In der usbekischen Superliga am 29. Spieltag erfreuten Nasaf und Andijon ihre Fans. In Qarshi wurde der AGMK deutlich besiegt, während die Gastgeber in Andijon den Widerstand von Bunyodkor brachen und mit 3:1 gewannen.

Nasaf erzielte drei unbeantwortete Tore gegen AGMK

Im Duell in Qarshi übernahm Nasaf von den ersten Minuten an die Initiative. In der 10. Minute eröffnete Yusuf Otubanjo den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung.

In der 30. Minute erhöhte Bobur Abduholiqov auf 2:0. Auch in der zweiten Halbzeit setzte Nasaf auf Angriff. In der 59. Minute erzielte Zafarmurod Abdirahmatov das dritte Tor und entschied damit praktisch das Spiel.

Somit besiegte Nasaf den AGMK mit 3:0 und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Andijon dreht das Spiel trotz Rückstand

Die Begegnung in Andijon verlief deutlich spannender. Zunächst gingen die Gäste in Führung: In der 27. Minute brachte Nosirjon Abdusalomov Bunyodkor in Front.

Doch die Gastgeber konnten noch vor der Pause ausgleichen. In der 39. Minute stellte Aleksandre Andronikashvili den Gleichstand wieder her.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging Andijon in Führung. In der 49. Minute erzielte Martin Boake das zweite Tor für sein Team. Nach Ablauf der regulären Spielzeit setzte Usmonali Ismonaliyev in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand.

Auf diese Weise gelang Andijon trotz des frühen Rückstands ein verdienter Comeback-Sieg.

Die Situation in der Tabelle

Nach diesen Ergebnissen bleibt Nasaf mit 51 Punkten auf dem vierten Platz. AGMK liegt mit 45 Punkten auf dem sechsten Rang.

Andijon erhöhte sein Punktekonto auf 35 und festigte den zehnten Platz. Bunyodkor bleibt mit 29 Punkten auf dem 14. Rang.

Superliga. Ergebnisse des 29. Spieltags

Nasaf — AGMK — 3:0

Tore: Yusuf Otubanjo, 10.; Bobur Abduholiqov, 30.; Zafarmurod Abdirahmatov, 59.

Andijon — Bunyodkor — 3:1

Tore: Nosirjon Abdusalomov, 27. — Aleksandre Andronikashvili, 39.; Martin Boake, 49.; Usmonali Ismonaliyev, 90.+3.