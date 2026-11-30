In der kasachischen Hauptstadt Astana endete das Finale des World Taekwondo Grand Prix mit einem historischen Ergebnis für die usbekischen Athleten. Marat Mavlonov gewann die Bronzemedaille und ergänzte damit die Silbermedaille von Madina Mirabzalova. Damit sicherte sich das Nationalteam erstmals zwei Medaillen bei einem einzigen Grand-Prix-Finale.

Marat Mavlonov lässt starke Konkurrenten hinter sich

Am zweiten Wettkampftag bereicherte Marat Mavlonov, der im Schwergewicht antrat, das Medaillenkonto des usbekischen Nationalteams.

Während des Turniers setzte er sich gegen den zweifachen koreanischen Weltmeister Sang Hyun Kang sowie den Türken Husayn Berat durch. Im Halbfinale unterlag Mavlonov dem ägyptischen Olympiamedaillengewinner und Weltmeister Saif Eisa.