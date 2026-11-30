Historisches Ergebnis im usbekischen Taekwondo: Mavlonov erklimmt das Podium
In der kasachischen Hauptstadt Astana endete das Finale des World Taekwondo Grand Prix mit einem historischen Ergebnis für die usbekischen Athleten. Marat Mavlonov gewann die Bronzemedaille und ergänzte damit die Silbermedaille von Madina Mirabzalova. Damit sicherte sich das Nationalteam erstmals zwei Medaillen bei einem einzigen Grand-Prix-Finale.
Marat Mavlonov lässt starke Konkurrenten hinter sich
Am zweiten Wettkampftag bereicherte Marat Mavlonov, der im Schwergewicht antrat, das Medaillenkonto des usbekischen Nationalteams.
Während des Turniers setzte er sich gegen den zweifachen koreanischen Weltmeister Sang Hyun Kang sowie den Türken Husayn Berat durch. Im Halbfinale unterlag Mavlonov dem ägyptischen Olympiamedaillengewinner und Weltmeister Saif Eisa.
Doch der usbekische Taekwondoin gab sich im Kampf um Bronze nicht geschlagen. Er besiegte den iranischen Olympiasieger Arian Salimi und sicherte sich damit die Bronzemedaille des Wettbewerbs.
Auch Madina Mirabzalova schrieb Geschichte
Am ersten Tag des Grand Prix hatte Madina Mirabzalova bereits die Silbermedaille gewonnen. Dieses Ergebnis wurde als erste Medaille für usbekische Taekwondoin in der Geschichte der Grand-Prix-Finals verzeichnet.
Die Bronzemedaille von Mavlonov machte den Erfolg des Teams bei diesem Wettbewerb noch bedeutender.
Ein neuer historischer Meilenstein für Usbekistan
Somit beendete das usbekische Nationalteam das Grand-Prix-Finale in Astana mit zwei Medaillen. Dies stellt ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des usbekischen Taekwondo dar.
Denn zuvor hatten usbekische Sportler bei einem Grand-Prix-Finale noch nie zwei Medaillen in einem einzigen Wettbewerb gewonnen. Die Leistungen von Madina Mirabzalova und Marat Mavlonov markieren einen neuen historischen Meilenstein für das Nationalteam.
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…