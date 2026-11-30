„Ich denke, so wird es sein. Ich habe mit ihm gesprochen. Er prüft die Optionen, die vor ihm liegen. Meiner Meinung nach war es sein letztes Spiel im Nasaf-Zentralstadion. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt er irgendwann zurück. Wir verstehen seine Entscheidung und wünschen ihm viel Erfolg. Er hat viel für unser Team geleistet“, sagte Berdiyev.

Besonders die Antwort auf die Frage nach der Zukunft von Abduvohid Ne’matov war bemerkenswert.

Nasaf besiegte OKMK zu Hause mit 3:0. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach Ro‘ziqul Berdiyev über den Sieg seiner Mannschaft, den Zustand der Spieler und mögliche Veränderungen im Verein.

Der Cheftrainer von Nasaf, Ro‘ziqul Berdiyev, klärte nach dem deutlichen Sieg über OKMK eine Reihe wichtiger Fragen. Der Trainer deutete an, dass die Zeit von Abduvohid Ne’matov beim Verein aus Qarshi zu Ende gehen könnte. Ihm zufolge liegen für den Torhüter Angebote aus den Niederlanden, dem Iran und von führenden Vereinen aus Usbekistan vor.

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Dem Trainer zufolge liegen für Ne’matov Angebote aus der niederländischen Eredivisie, aus dem Iran sowie von führenden usbekischen Vereinen vor. Die Entscheidung liegt beim Spieler selbst.

Warum spielten zwei Stammspieler nicht?

Auf der Pressekonferenz wurde auch gefragt, warum Umar Eshmurodov und Sharof Muhitdinov nicht am Spiel gegen OKMK teilgenommen haben.

Berdiyev gab bekannt, dass beide Spieler verletzt seien. Aus diesem Grund entschied der Trainerstab, kein Risiko einzugehen und sie nicht einzusetzen.

„Vielleicht müssen wir sie auch im nächsten Spiel schonen, da uns ein wichtiges internationales Spiel bevorsteht. Ich denke, sie werden sich erholen und dem Team helfen können“, sagte der Trainer.

Über die Rote Karte von G‘olib G‘aybullayev

Auch das Verhalten von G‘olib G‘aybullayev auf dem Platz und seine Rote Karte wurden diskutiert.

Berdiyev räumte ein, dass sich der Spieler möglicherweise falsch verhalten habe. Seinen Worten nach habe der Spieler erklärt, vom Gegner grob behandelt und beleidigt worden zu sein, was ihn wütend gemacht habe.

Gleichzeitig rief der Trainer die Spieler dazu auf, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen und das Team nicht in eine schwierige Lage zu bringen.

„Man sollte sich nicht so von Emotionen hinreißen lassen, dass man eine Rote Karte bekommt. Aber auf dem Platz muss es immer Kampf und Einsatz geben. Nur alles im Rahmen und ohne die Grenzen zu überschreiten“, sagte Berdiyev.

Duell gegen Al-Wahda: Was bereitet Berdiyev Sorgen?

Nasaf steht ein wichtiges internationales Spiel bevor. Berdiyev betonte, dass das Vertrauen in den Sieg innerhalb der Mannschaft wiederhergestellt sei.

Er sagte, dass nach zwei Niederlagen in Folge Unsicherheit bei den Spielern aufgekommen sei, das Team diese Situation jedoch überwinden konnte.

„Wir werden auch in diesem Spiel versuchen zu gewinnen. Hauptsache, es gibt keine Ausfälle, das ist es, was mich beunruhigt. Wenn wir in Bestbesetzung spielen, sind wir in der Lage, auch dort zu gewinnen“, sagte der Trainer.

Frage der Legionäre bleibt vorerst offen

Berdiyev wurde auch gefragt, ob die Legionäre im Team auch in der nächsten Saison bei Nasaf bleiben werden.

Der Trainer sagte in Bezug auf Shala, dass der Verein den Spieler halten möchte. Zur Zukunft der anderen Legionäre machte er bisher keine konkreten Angaben.

Somit gab der 3:0-Sieg über OKMK Nasaf nicht nur eine positive Stimmung, sondern auch Selbstvertrauen vor dem wichtigen internationalen Duell. Der mögliche Abgang von Abduvohid Ne’matov und die Verletzungen der Stammspieler bleiben jedoch die wichtigsten Themen für den Verein aus Qarshi in den kommenden Tagen.