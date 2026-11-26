In der Nähe der ägyptischen Hauptstadt Kairo hat ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Tanklaster zu einer verheerenden Explosion und einem Großbrand geführt. Bei der Tragödie kamen 31 Menschen ums Leben, 21 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 25. November auf der Ringstraße um Kairo. Nach Angaben des ägyptischen Gesundheitsministeriums wurden 39 Krankenwagen zum Unfallort entsandt. Die Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Augenzeugen berichten, dass der mit Treibstoff beladene Lkw ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitplanke prallte. Nach dem Aufprall kam es zu einer heftigen Explosion, woraufhin das Feuer auf umliegende Fahrzeuge übergriff.

Ersten Vermutungen zufolge könnte ein auf den Lkw herabgefallenes Hochspannungskabel dazu geführt haben, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die genauen Ursachen des Unfalls sind jedoch noch nicht offiziell geklärt.

Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu dem Unglück eingeleitet. Zur Identifizierung der Opfer werden DNA-Proben entnommen.

Präsident Abd al-Fattah as-Sisi sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und wies die zuständigen Behörden an, den Familien der Opfer und den Verletzten die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.