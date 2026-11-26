Im Norden der israelischen Stadt Tel Aviv wurde ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet. Dutzende Schakale sind in ein Wohngebiet eingedrungen und streifen ungehindert durch die Straßen der Stadt. Augenzeugen haben die wilden Tiere, die sich in einer Gruppe versammelt hatten, auf Video festgehalten.

Das Auftauchen der Wildtiere in einem Wohnviertel hat bei der lokalen Bevölkerung Besorgnis und Unmut ausgelöst. Dass sich die normalerweise in der freien Natur lebenden Schakale so frei durch die Straßen bewegen, hat für großes Aufsehen gesorgt.

Die Behörden ergreifen derzeit Maßnahmen, um die Tiere sicher einzufangen und in ihren natürlichen Lebensraum zurückzubringen. Es ist geplant, sie aus dem bewohnten Gebiet umzusiedeln.