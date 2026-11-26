Während des Spiels zwischen „Sabah“ und „Barcelona“ im Rahmen des fünften Spieltags der UEFA Champions League ereignete sich ein romantischer Vorfall, der die Aufmerksamkeit der Fußballfans auf sich zog.

Laut einem Bericht von Ölkə.az hatte ein junger Mann, der mit seiner Freundin ins Stadion gekommen war, um das Spiel zu verfolgen, eine unerwartete Überraschung vorbereitet. Er nutzte den Fußballabend, um seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen.

Als die Frau für ein Foto anhielt, machte ihr der junge Mann überraschend einen Heiratsantrag. Die Reaktion der Frau, die von dieser Überraschung völlig überrumpelt wurde und voller Freude war, zog auch die Aufmerksamkeit der Umstehenden auf sich.

Videos dieser Momente verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und stießen auf großes Interesse bei vielen Nutzern. So wurde das Fußballspiel im Stadion zu einem unvergesslichen Ereignis für das Paar.