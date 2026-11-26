Ein 31-jähriger vietnamesischer Staatsbürger lebte fast sieben Jahre lang isoliert von seiner Familie auf der Straße und in verlassenen Abwasserrohren. Kürzlich wurde er von Polizeibeamten gefunden und mit seinen Angehörigen wiedervereint, die jahrelang auf ein Lebenszeichen von ihm gewartet hatten.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Da Nang im Zentrum des Landes. Am 23. November entdeckten lokale Sicherheitskräfte, die auf einem freien Gelände in der Nhon Hoa Straße 21 im Bezirk An Khe patrouillierten, einen Mann, der in einem Betonabwasserrohr lebte. Er wurde zur Polizeistation gebracht und identifiziert. Es handelte sich um einen 31-jährigen Mann namens P.H.T., der in der Provinz Ninh Binh geboren wurde.

Wie sich herausstellte, war er 2017 zum Studium nach Japan gegangen. Gleichzeitig plante er, zu arbeiten, um seine Familie finanziell zu unterstützen. Das Studium verlief jedoch nicht wie erwartet. Da seine Familie viel Geld für seine Ausbildung ausgegeben und sogar Schulden aufgenommen hatte, fühlte sich der junge Mann schuldig und schämte sich, nach Hause zurückzukehren.

Im Jahr 2019 brach er den Kontakt zu seinen Angehörigen ab. Zuerst lebte er in Ho-Chi-Minh-Stadt, später auf den Straßen von Da Nang. Verlassene Abwasserrohre wurden zu seinem Unterschlupf vor Regen und Sonne. Er lebte sogar ohne Ausweispapiere.

Die Polizeibeamten sprachen geduldig mit dem jungen Mann und begannen, nach seinen Verwandten zu suchen. Basierend auf ersten Informationen kontaktierten sie Kollegen in der Provinz Ninh Binh und konnten seine Familie ausfindig machen.

Nachdem sie die Nachricht erhalten hatten, machten sich die Angehörigen in der Nacht zum 23. November auf den Weg nach Da Nang und trafen ihn am nächsten Morgen. Obwohl das Treffen anfangs etwas zurückhaltend war, sind die Familienmitglieder nach der langjährigen Trennung nun wieder vereint.

Die Polizeibeamten sammelten aus eigenen Mitteln Geld, damit der junge Mann nach Hause zurückkehren konnte, und stellten ihm Kleidung sowie notwendige Gegenstände zur Verfügung. Seine Familie sandte den helfenden Beamten ein Dankesschreiben.

Auf diese Weise kehrte der junge Mann, der fast sieben Jahre lang als vermisst galt, zu seiner Familie zurück.