Abgeordnete verklagt Musk wegen gefälschter Bilder durch Grok

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Abgeordnete verklagt Musk wegen gefälschter Bilder durch Grok

Die britische Abgeordnete Jess Asato hat Klage gegen xAI, das Unternehmen von Elon Musk, eingereicht. Sie gibt an, dass über die KI-Plattform Grok des Unternehmens gefälschte und anstößige Bilder von ihr erstellt wurden.

Asato, eine Abgeordnete der Labour Party, erklärt, dass solche über Grok generierten Inhalte Tausenden von Frauen und Kindern geschadet haben.

Nach Ansicht der Abgeordneten ist dies kein Zufall oder einfacher Missbrauch, sondern die Folge von Entscheidungen der Plattformbetreiber.

Berichten zufolge verbreiteten sich gefälschte Fotos von Asato in sozialen Medien, nachdem sie im Januar 2026 den Betrieb von Grok kritisiert hatte.

Sie hat beim High Court in London Klage wegen Verstoßes gegen Datenschutzgesetze und Eingriffs in die Privatsphäre eingereicht. xAI hat sich bisher nicht offiziell zu der Klage geäußert.

Jess AsatoElon MuskxAIGrokLondon
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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