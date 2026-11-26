Was ist der Grund für die Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen?

Luftraumbeschränkungen: Das Verteidigungsministerium hat neue Flugbeschränkungen über Dutzenden strategischen Militärobjekten eingeführt und verstärkt die elektronischen Abwehrsysteme gegen Drohnen.

Anti-Drohnen-Schutznetze: Auf Flugplätzen ohne ausreichende Hangarkapazitäten oder in der Nähe von Start- und Landebahnen werden um die Flugzeuge spezielle Anti-Drohnen-Netze installiert, die sich auf den Schlachtfeldern in der Ukraine bewährt haben.

Nächtliche Unterbringung: Militärflugzeuge werden nicht mehr auf offenen Flächen gelassen – sie werden nachts in spezielle geschlossene Hangars und verstärkte Unterstände gebracht.

Großbritannien Die Royal Air Force (RAF) hat damit begonnen, Militärflugzeuge nachts in speziellen Hangars und verstärkten Unterständen unterzubringen, um sich vor möglichen Drohnenangriffen und Sabotageakten zu schützen. The Times und Sky News berichteten, dass diese Entscheidung nach ernsthaften Warnungen des britischen Sicherheitsdienstes und des Verteidigungsministeriums getroffen wurde.

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Faktor / Vorfall Details und offizielle Warnungen MI5-Warnung (24. November 2026) Der britische Inlandsgeheimdienst (MI5) und das Verteidigungsministerium gaben bekannt, dass das Risiko russischer Sabotageakte gegen Unternehmen, die Waffen an die Ukraine liefern, gestiegen ist. Lage auf der Basis «Fairford» (September 2026) In der Nähe der von der US-Armee genutzten Basis RAF Fairford wurden mehrere Verdächtige wegen eines mutmaßlichen, mit dem Iran in Verbindung stehenden Anschlagsplans festgenommen. Drohnen über der Basis «Lakenheath» (November 2026) RAF Lakenheath Über dem Luftwaffenstützpunkt wurden aktive Flüge unbekannter Drohnen beobachtet. Erklärung des Luftwaffenkommandanten Air Chief Marshal Harv Smyth erklärte, dass es im Inland möglicherweise keine absolut sicheren Gebiete mehr gebe, und betonte die Notwendigkeit, die Taktik der schnellen Verteilung und Tarnung von Flugzeugen wiederzubeleben.

Obwohl das britische Verteidigungsministerium aus Sicherheitsgründen keine offiziellen Details zu den Hangar-Anordnungen kommentierte, bestätigte es, dass alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Militärbasen und der Luftfahrttechnik ergriffen werden.

Glauben Sie, dass die Bedrohung durch moderne Drohnen selbst die mächtigsten Nationen der Welt dazu zwingt, wieder auf Tarn- und Schutzmaßnahmen wie zu Kriegszeiten zurückzugreifen?

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