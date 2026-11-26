Bau des weltweit höchsten Gebäudes in Saudi-Arabien geht weiter (Video)
In Saudi-Arabienerreichte der Wolkenkratzer Jeddah Tower, der in der Stadt Dschidda gebaut wird, eine Höhe von 482 Metern. Nach Fertigstellung des Projekts soll die Höhe 1 Kilometer überschreiten und das Gebäude zum höchsten der Welt werden. Dies berichtete die Publikation Argaam unter Berufung auf einen Bericht der Kingdom Holding.
Nach Angaben der Kingdom Holding hat der Bau des Jeddah Tower die 120. Etage erreicht. Bisher wurden mehr als 322.000 Kubikmeter Beton für den Bau des Gebäudes verwendet. Dies entspricht etwa 72 Prozent des im Projekt vorgesehenen Gesamtbetonvolumens.
Auch die Arbeiten an der Außenfassade des Gebäudes schreiten voran. Bisher wurden mehr als 3.900 Fassadenpaneele installiert, was etwa 14 Prozent des Gesamtplans entspricht. Im Inneren des Turms wurde zudem mit der Installation der mechanischen, elektrischen und sanitären Anlagen begonnen.
Nach Abschluss des Projekts soll der Jeddah Tower eine Höhe von über 1.000 Metern erreichen. Zum Vergleich: Der derzeit höchste Wolkenkratzer der Welt, der Burj Khalifa in Dubai, ist 828 Meter hoch.
Wenn der Jeddah Tower in Betrieb genommen wird, könnte er den Rekord des Burj Khalifa brechen und das erste Gebäude in der Geschichte der Menschheit werden, das eine Höhe von über einem Kilometer erreicht.
Talal Ibrahim Al Maiman, Leiter der Kingdom Holding, gab bekannt, dass die Fertigstellung des Baus für 2028 geplant ist. Zudem wird prognostiziert, dass die Höhe des Turms bis Ende 2026 500 Meter erreichen wird.
Auf diese Weise Saudi-Arabien nähert sich dem Brechen des Rekords für das weltweit höchste Gebäude. Auch die nächsten Phasen des Baus des Jeddah Tower werden mit großem Interesse verfolgt.
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