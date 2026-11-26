In Saudi-Arabienerreichte der Wolkenkratzer Jeddah Tower, der in der Stadt Dschidda gebaut wird, eine Höhe von 482 Metern. Nach Fertigstellung des Projekts soll die Höhe 1 Kilometer überschreiten und das Gebäude zum höchsten der Welt werden. Dies berichtete die Publikation Argaam unter Berufung auf einen Bericht der Kingdom Holding.

Nach Angaben der Kingdom Holding hat der Bau des Jeddah Tower die 120. Etage erreicht. Bisher wurden mehr als 322.000 Kubikmeter Beton für den Bau des Gebäudes verwendet. Dies entspricht etwa 72 Prozent des im Projekt vorgesehenen Gesamtbetonvolumens.

Auch die Arbeiten an der Außenfassade des Gebäudes schreiten voran. Bisher wurden mehr als 3.900 Fassadenpaneele installiert, was etwa 14 Prozent des Gesamtplans entspricht. Im Inneren des Turms wurde zudem mit der Installation der mechanischen, elektrischen und sanitären Anlagen begonnen.