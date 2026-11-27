Künstliche Intelligenz (KI) könnte dazu führen, dass Schüler die Gewohnheit verlieren, selbstständig zu denken und Informationen zu behalten. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Jugendlichen nach der Plenarsitzung der XI. internationalen Konferenz „Reise in die Welt der Künstlichen Intelligenz“ in Moskau.

„Es besteht die Gefahr, einfach fertige Antworten der Maschine zu kopieren“

Im Gespräch mit dem indischen Schüler Raul John Aju betonte das Staatsoberhaupt, dass der unsachgemäße Gebrauch neuronaler Netze die Bildungsqualität negativ beeinflussen könne:

„Es besteht die Gefahr, dass der Mensch, insbesondere die junge Generation, nicht mehr lernen möchte, Informationen zu speichern. Man sitzt vor dem Computer und nutzt die KI nur, um etwas zu schreiben, ohne selbst nachzudenken; man wiederholt einfach das, was die Maschine oder der KI-Agent vorgibt. Das war's, damit gibt man sich zufrieden“, sagte Wladimir Putin.

Zuvor hatte der indische Schüler angemerkt, dass es in Schulen wichtig sei, Kindern nicht nur das Auswendiglernen von Informationen beizubringen, sondern sie zum kritischen Denken anzuregen. Putin wies darauf hin, dass es das eigenständige Lernen behindere, wenn Schüler neuronale Netze lediglich als Werkzeug zur Beschaffung fertiger Antworten betrachteten.

Antwort des indischen Schülers: KI als Hilfsmittel wie ein Taschenrechner

Als Reaktion darauf Raul John Aju schlug vor, KI nicht als Ersatz für menschliches Denken, sondern als unterstützendes Werkzeug zu betrachten. Er verglich neuronale Netze mit einem Taschenrechner und betonte, dass man zunächst grundlegende Kenntnisse beherrschen müsse, bevor man Technologien in den Lernprozess einbeziehe:

„Ich denke, man sollte mit der KI zusammenarbeiten. Es ist eine Art Symbiose. Nachdem wir die Grundlagen der Arithmetik gelernt haben, können wir ab der fünften oder sechsten Klasse einen Taschenrechner benutzen. Auf die gleiche Weise kann man die KI zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Bildungsprozess integrieren – nachdem der Mensch genügend Wissen erworben und die Grundlagen verstanden hat. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, neue Ideen zu suchen und neue Bedeutungen zu finden“, sagte der Schüler.

Details zum Treffen und zu Raul John Aju

Ein Erinnerungs-Selfie: Fünfter Kanal (Pjatyj kanal) veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie der indische Schüler am Ende des Gesprächs ein Selfie mit Wladimir Putin machte und dieses Treffen für die Geschichte festhielt.

Wer ist der junge Erfinder? Raul John Aju ist der Gründer der Plattform ThinkCraft. Er nahm an einem Treffen der Präsidenten von Russland und Kasachstan mit jungen Talenten im Bereich der künstlichen Intelligenz teil.

Ab welcher Klasse und unter welchen Einschränkungen sollte Schülern Ihrer Meinung nach die Nutzung von KI erlaubt werden?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag mit Ihren Bekannten, denen die Zukunft von Bildung und modernen Technologien am Herzen liegt!