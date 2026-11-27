US-Präsident Donald Trump Washington habe dem Iran alle notwendigen Möglichkeiten geboten, den Konflikt friedlich zu lösen und eine gegenseitige Einigung zu erzielen, erklärte er. Dies teilte er anlässlich des Thanksgiving-Festes während eines Gesprächs mit amerikanischen Militärangehörigen mit.

„Wir geben ihnen die Chance, viele Menschenleben zu retten“

Der US-Führungspersönlichkeit zufolge strebt Washington eine diplomatische Lösung an, äußert jedoch Zweifel daran, ob das offizielle Teheran diese Möglichkeiten nutzen wird:

„Wir versuchen, freundlich zu sein. Wir geben ihnen alle Möglichkeiten, ein Abkommen zu schließen und viele Menschenleben zu retten. Manche Leute fragen: ‚Warum? Sind sie verrückt?‘ Vielleicht sind sie das“, sagte Donald Trump.

„Der Sieg liegt bereits in unserer Hand“

Zudem betonte der US-Präsident, dass die Situation vollständig unter der Kontrolle Washingtons stehe und ein entscheidendes Ergebnis nahe sei:

„Der Sieg liegt in unserer Hand. Um ehrlich zu sein, wird das passieren, wann immer ich es will“, fügte der amerikanische Staatschef hinzu.

Kernpunkte der Erklärung

Bereich Inhalt der Erklärung von Donald Trump Diplomatische Position Die USA haben alle Bedingungen geschaffen, damit der Iran den Konflikt friedlich beilegen und ein Abkommen schließen kann Einschätzung gegenüber Teheran Der Chef des Weißen Hauses äußerte Zweifel daran, dass die iranische Seite diese Friedensinitiative effektiv nutzen wird Überlegenheit Washingtons Trump betonte, dass der Sieg bereits in den Händen der USA liege und die endgültige Entscheidung von seinem Willen abhänge

Glauben Sie, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran mit einer diplomatischen Einigung enden werden oder wird sich die Lage in der Region weiter verschärfen?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Beitrag sofort mit Ihren Liebsten, die die wichtigsten Erklärungen der Weltpolitik verfolgen!