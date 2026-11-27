TikTok hat einen zerstörerischen Einfluss auf das Denkvermögen der Menschen, insbesondere der jungen Generation. Dies erklärte der Präsident von Kasachstan, Qassym-Jomart Toqajew im Rahmen der AI Journey Konferenz in Moskau bei einem Treffen mit jungen KI-Experten.

«Man kann auch vom Dorf aus mit einem Smartphone Geld verdienen»

Das Staatsoberhaupt bedauerte, dass viele Bürger moderne Gadgets nur als Unterhaltungs- und Kommunikationsmittel betrachten. Er betonte, dass mobile Geräte bei richtigem Ansatz und entsprechenden Fähigkeiten selbst Menschen in entlegenen Regionen ein reales Einkommen ermöglichen können:

«Jeder nutzt heute ein Smartphone, aber aus irgendeinem Grund denken viele, es sei nur zum Telefonieren, Chatten, Filme schauen oder für TikTok da. Dieses TikTok ist eine schreckliche Sache, die das menschliche Gehirn, besonders das von jungen Menschen, tötet. Dabei kann man mit einem Smartphone, wenn man es richtig und geschickt nutzt und eine Internetverbindung hat, sogar in einem kleinen Dorf Geld verdienen – man muss die Menschen nur darin schulen», sagte Qassym-Jomart Toqajew.

Der kasachische Staatschef bezeichnete diesen Ansatz als «digitale Wirtschaft des Volkes» und betonte, dass die Vermittlung von Fähigkeiten zur legalen Einkommenserzielung durch digitale Technologien die Bevölkerung unabhängiger und wirtschaftlich stabiler macht.

Kampf gegen die «TikTok-Mentalität» und Digitalisierungsinitiativen

Es ist nicht das erste Mal, dass Qassym-Jomart Toqajew die Plattform für Kurzvideos scharf kritisiert. Er hat bereits zuvor eine Reihe systematischer Initiativen in diesem Bereich vorgeschlagen:

Leseförderung und GUS-Bibliothek: Zuvor hatte der kasachische Präsident auf einem Treffen des Rates der Staatschefs der GUS dazu aufgerufen, die «TikTok-Mentalität» bei Jugendlichen durch die Förderung des Lesens und die Schaffung einer einheitlichen digitalen Bibliothek der Gemeinschaft zu bekämpfen.

Schulung der Landbevölkerung: Darüber hinaus hat der Präsident im Rahmen des im Land ausgerufenen Jahres der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz die Regierung angewiesen, Landwirte und Bewohner entlegener Gebiete darin zu schulen, Smartphones für geschäftliche Zwecke zu nutzen.

Bereich Festgelegte Aufgaben und Ziele Kern des Problems Die ausschließliche Nutzung von Smartphones zu Unterhaltungszwecken (TikTok) beeinträchtigt das Denkvermögen junger Menschen Wirtschaftliche Lösung Aufbau von Fähigkeiten zur Führung von Online-Geschäften in entlegenen Dörfern via Internet Bildungsmaßnahme Förderung des Lesens und Aufbau einer einheitlichen digitalen GUS-Bibliothek

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um Jugendliche vor dem Einfluss von Kurzvideos zu schützen und ihnen beizubringen, Smartphones als Quelle für nützliches Wissen und Einkommen zu nutzen?

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