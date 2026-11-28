Telegram hat iPhone-Besitzer, die ältere Versionen des iOS-Betriebssystems verwenden, davor gewarnt, dass sie Ziel massiver Cyberangriffe werden könnten. Der Gründer des Messengers, Pawel Durow, betonte, dass in einigen Fällen das bloße Öffnen einer schädlichen Website ausreichen könne, um unbefugten Zugriff auf das Smartphone zu erlangen. Dies teilte er auf seinem Profil im sozialen Netzwerk X mit.

„iPhone-Nutzer werden massiv gehackt. Wenn Ihre iOS-Version auch nur leicht veraltet ist, sind alle Ihre Daten gefährdet. Es kann ausreichen, einfach eine Website zu öffnen, um das Telefon zu hacken. Wir senden diese Warnung an alle unsere Nutzer, die ältere iOS-Versionen verwenden“, schrieb Pawel Durow.

In der von Telegram an die Nutzer gesendeten Warnmeldung wird zudem darauf hingewiesen, dass ältere Versionen des Betriebssystems eine Reihe von Sicherheitslücken aufweisen. Solche Schwachstellen könnten Cyberkriminellen den Zugriff auf das Gerät ermöglichen, wodurch persönliche Daten, Nachrichten und Konten der Nutzer gefährdet werden könnten.

Aus diesem Grund empfiehlt der Messenger iPhone-Besitzern, das aktuellste verfügbare Update des iOS-Betriebssystems zu installieren, um die Sicherheit ihrer Geräte zu gewährleisten. Auf diese Weise können im System identifizierte Schwachstellen behoben und das Risiko potenzieller Cyberangriffe verringert werden.

Zuvor hatte auch Apple mehrfach spezielle Updates bereitgestellt, um Sicherheitsmängel im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Webinhalten zu beheben. Insbesondere im März 2025 empfahl das Unternehmen die Installation der Version iOS 18.3.2. Mit diesem Update wurde ein Sicherheitsproblem in der WebKit-Engine des Browsers behoben.

Laut Apple könnten speziell präparierte schädliche Webinhalte es ermöglicht haben, die geschützte Umgebung des Browsers zu verlassen. Das Unternehmen gab zudem an, dass diese Schwachstelle möglicherweise bei komplexen Cyberangriffen gegen Personen genutzt wurde, die Versionen vor iOS 17.2 verwendeten.

Darüber hinaus veröffentlichte Apple im Juli 2026 das Update iOS 26.6, das fast 90 Sicherheitskorrekturen enthielt. Das Magazin „Forbes“ berichtete unter Berufung auf Experten für Cybersicherheit, dass diese Updates auch Korrekturen zur Behebung von Schwachstellen im Zusammenhang mit der WebKit-Engine enthielten.

Experten betonen, wie wichtig es ist, das Betriebssystem des Smartphones in solchen Fällen rechtzeitig zu aktualisieren. Denn in älteren Versionen verbleibende Sicherheitslücken können sich negativ auf den Schutz persönlicher Daten und anderer wichtiger Informationen auf dem Gerät auswirken.