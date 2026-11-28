Im Rahmen des in Taschkent gestarteten Weltcup-Finals im Boxen absolvierte die Vertreterin der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft Feruza Kazakova ihren ersten Kampf erfolgreich. -51 kg Unsere Landsfrau, die in der Gewichtsklasse bis Yuna Nishinakain den Ring stieg, trat gegen die Japanerin an.

Niederschlag und einstimmiger Sieg

Während des gesamten Kampfes dominierte Feruza Kazakova ihre Gegnerin deutlich. Unsere Boxerin schaffte es sogar, ihre japanische Kontrahentin während des Kampfes zu Boden zu schicken, und sicherte sich am Ende durch eine einstimmige Entscheidung der Punktrichter einen 5:0 überzeugenden Sieg.

Kampfdetails

Statistiken Offizielle Daten Wettbewerb Boxen Weltcup-Finale (Taschkent) Gewichtsklasse -51 kg (Frauen) Paarung Feruza Kazakova (Usbekistan) — Yuna Nishinaka (Japan) Endergebnis 5:0 (Feruza Kazakova zieht in die nächste Runde ein) Bemerkenswert Die Gegnerin wurde während des Kampfes zu Boden geschickt (Niederschlag)

Glauben Sie, dass Feruza Kazakova, die einen glänzenden Sieg über ihre japanische Gegnerin errang, den Weltcup-Titel in der Gewichtsklasse bis 51 kg in Taschkent gewinnen kann?

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