Flugzeug nach Spanien kehrt wegen Bluetooth-Gerät namens „Bombe“ um

·84·Welt
Flugzeug nach Spanien kehrt wegen Bluetooth-Gerät namens „Bombe“ um

Ein Flugzeug von United Airlines, das von den USA nach Spanien flog, musste unerwartet umkehren. Grund dafür war ein Gerät namens „bomb“ in der Bluetooth-Liste.

Die Besatzung entschied sich aufgrund einer potenziellen Sicherheitsbedrohung, das Flugzeug zum Flughafen Newark zurückzubringen. Die Passagiere wurden gebeten, alle elektronischen Geräte auszuschalten, doch der verdächtige Name blieb in der Liste.

Nach der Landung führten Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste eine Untersuchung durch. Es stellte sich heraus, dass das als „Bombe“ benannte Gerät eigentlich ein Fitbit-Fitnessarmband eines 16-jährigen Teenagers war.

Nach den Kontrollen flogen die Passagiere mit demselben Flugzeug, aber einer neuen Besatzung nach Spanien weiter. Bisher wurde der Teenager nicht beschuldigt; das FBI untersucht den Vorfall.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Russisches Außenministerium verhängt Einreisebeschränkungen für britische BürgerHeute, 08:22Spannungen im Nahen Osten eskalieren: USA und Iran tauschen Schläge ausHeute, 06:15Starker Wind reißt Heißluftballon in Chudschand los: Landsmann verletztHeute, 06:09Khalilur Rahman zum neuen Präsidenten der UN-Generalversammlung gewähltHeute, 04:59750-Meter-Rekord-Sandwich gestohlenHeute, 23:54Gebete für BTS-Konzerttickets in Taiwan begonnenHeute, 22:29
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Guinness-Buch aktualisiert! Neun Babys auf einmal geboren
Shavkat Mirziyoyev drückt sein Beileid nach Tragödie in China aus
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Frau bringt nach 12 Jahren des Wartens Fünflinge zur Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel