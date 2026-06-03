Flugzeug nach Spanien kehrt wegen Bluetooth-Gerät namens „Bombe“ um

Ein Flugzeug von United Airlines, das von den USA nach Spanien flog, musste unerwartet umkehren. Grund dafür war ein Gerät namens „bomb“ in der Bluetooth-Liste.

Die Besatzung entschied sich aufgrund einer potenziellen Sicherheitsbedrohung, das Flugzeug zum Flughafen Newark zurückzubringen. Die Passagiere wurden gebeten, alle elektronischen Geräte auszuschalten, doch der verdächtige Name blieb in der Liste.

Nach der Landung führten Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste eine Untersuchung durch. Es stellte sich heraus, dass das als „Bombe“ benannte Gerät eigentlich ein Fitbit-Fitnessarmband eines 16-jährigen Teenagers war.

Nach den Kontrollen flogen die Passagiere mit demselben Flugzeug, aber einer neuen Besatzung nach Spanien weiter. Bisher wurde der Teenager nicht beschuldigt; das FBI untersucht den Vorfall.