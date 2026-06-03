750-Meter-Rekord-Sandwich gestohlen

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750-Meter-Rekord-Sandwich gestohlen

Ein riesiges 750 Meter langes Sandwich, das in Argentinien für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zubereitet wurde, ist auf mysteriöse Weise gestohlen worden. Dieser ungewöhnliche Vorfall ereignete sich in der Stadt Avellaneda in der Nähe von Buenos Aires.

Berichten zufolge bereitete ein lokales Restaurantteam das gigantische Sandwich vor, um einen Rekord aufzustellen. Es wurden über 1,5 Tonnen Rindfleisch, Tausende von Brotscheiben und andere Zutaten verwendet, was zu einer kolossalen Mahlzeit für 7.000 Portionen führte.

Das riesige Sandwich verschwand unerwartet, kurz bevor es in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden sollte. Obwohl die genauen Umstände noch unklar sind, hat der Vorfall bei Einheimischen und Internetnutzern für großes Aufsehen gesorgt.

Derzeit laufen Ermittlungen, um herauszufinden, wohin das Sandwich gebracht und von wem es entwendet wurde. Vertreter des Restaurants zeigten sich erstaunt über den Vorfall und gaben bekannt, dass die Rekordversuche vorübergehend ausgesetzt wurden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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