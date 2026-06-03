Google plant Freisetzung von Millionen spezieller Mücken in die Natur

Google plant, bis zu 32 Millionen speziell behandelte Mücken in Kalifornien und Florida freizusetzen, um gefährliche Krankheiten zu bekämpfen, berichtet die New York Post.

Berichten zufolge zielt diese Initiative darauf ab, durch Mücken übertragene Krankheiten wie das West-Nil-Virus, Dengue-Fieber, das Zika-Virus, Chikungunya und Gelbfieber zu bekämpfen.

Das Projekt wird derzeit von der US-Umweltschutzbehörde geprüft. Die Behörde nimmt bis zum 5. Juni öffentliche Stellungnahmen entgegen, bevor sie eine Entscheidung über die Durchführung des Versuchs trifft.

Forscher erklären, dass das Programm auf Culex-Mücken abzielt. Zudem plant das Unternehmen, mit Wolbachia-Bakterien behandelte männliche Mücken freizusetzen, anstatt Insekten, die Menschen stechen.

Experten gehen davon aus, dass die Nachkommen dieser männlichen Mücken nach der Paarung mit wilden Weibchen nicht überleben. Dies ermöglicht im Laufe der Zeit eine Verringerung der Mückenpopulation.

Laut Google wird beim Prozess der Zucht und Freisetzung der Mücken künstliche Intelligenz eingesetzt.