Erste erfolgreiche Schweineorgan-Transplantation bei einem Menschen in China

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Erste erfolgreiche Schweineorgan-Transplantation bei einem Menschen in China

Chinesische Wissenschaftler haben weltweit erstmals erfolgreich Leber und Nieren eines Schweins auf einen hirntoten Menschen transplantiert.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Ärzten des Zweiten Krankenhauses der Medizinischen Universität Guangxi führte diesen komplexen Eingriff bei einem 53-jährigen Mann durch. Nach der Operation funktionierten die transplantierten Organe fünf Tage lang normal. Die Studie wurde jedoch später auf Wunsch der Familie des Patienten abgebrochen.

Ärzte betonen, dass dieses Experiment der erste wissenschaftliche Beweis dafür ist, dass eine orthotope Transplantation einer gesamten Schweineleber in einen menschlichen Körper sowie eine doppelte Nierentransplantation möglich sind.

Bei der orthotopen Transplantationsmethode werden die geschädigten Organe des Patienten vollständig entfernt und die neuen Organe an ihrer anatomischen Stelle eingesetzt.

Wissenschaftler gaben bekannt, dass die wissenschaftliche Forschung zu dieser Art der Transplantation bei hirntoten Patienten fortgesetzt wird.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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