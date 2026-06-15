Neue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführt

·38·Welt
Neue strenge Beschränkungen für Frauen in Afghanistan eingeführt

Das Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters in der afghanischen Provinz Herat hat die Einführung neuer strenger Regeln für Frauen bekannt gegeben.

Laut der offiziellen Erklärung sind Männer verpflichtet sicherzustellen, dass die Frauen in ihren Familien die festgelegten Vorschriften bei öffentlichen Auftritten einhalten. Andernfalls liegt die Verantwortung nicht nur bei der Frau, sondern auch bei ihren männlichen Verwandten.

Gemäß den neuen Vorschriften gelten:

— das Gehen auf der Straße ohne Kopftuch;

— das Erscheinen mit unbedecktem Gesicht;

— das Tragen eng anliegender Kleidung, die die Figur betont;

— das Auftragen von übermäßigem Make-up, um die Aufmerksamkeit fremder Männer zu erregen;

als Verstöße, die geahndet werden können.

Es wird berichtet, dass Verstöße gegen diese Anforderungen vor islamischen Gerichten verhandelt werden. Diese Entscheidung löst in sozialen Netzwerken unterschiedliche Reaktionen aus und führt zu breiten Diskussionen.

AfghanistanHeratAbteilung zur Förderung der Tugend und Verhinderung des Lasters
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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