Falsche „Lord-Gattin“ stiehlt Wertsachen in Moskau

Eine Frau, die als Haushaltshilfe in Moskau arbeitete, wurde wegen schweren Diebstahls und Betrugs schuldig gesprochen. Laut Gerichtsurteil wurde sie zu 5 Jahren Haft verurteilt, wie TASS berichtete.

Es stellte sich heraus, dass Lyudmila Farmer das Vertrauen ihrer Arbeitgeber gewann, indem sie sich als wohlhabende und einflussreiche Person ausgab. Sie stellte sich sogar als Ehefrau eines ehemaligen Lords vor, der in Großbritannien gelebt hatte.

Im August 2023 nutzte sie die Abwesenheit der Hausbesitzer aus und stahl heimlich teure Uhren und Bargeld aus der Wohnung. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich bekannte Marken wie Rolex, Cartier und Audemars Piguet.

Später versetzte die Frau diese Wertsachen in einem Pfandleihhaus und erhielt eine große Summe Geld. Zudem wurde festgestellt, dass sie sich für nie ausgeführte Arbeiten bezahlen ließ, während sie vorgab, für die Hausherrin zu arbeiten.

Obwohl die Frau ihre Schuld während des Prozesses nicht eingestand, bestätigten die gesammelten Beweise, dass sie das Verbrechen begangen hatte.