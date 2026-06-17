Wahrer Heroismus: Mutter erleidet 93 % Verbrennungen bei Rettung von 6 Kindern aus brennendem Haus

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Wahrer Heroismus: Mutter erleidet 93 % Verbrennungen bei Rettung von 6 Kindern aus brennendem Haus

Im September 2019 sah sich eine Frau, die mit ihren sechs Kindern allein zu Hause war, der schwersten Prüfung ihres Lebens gegenüber. Innerhalb weniger Minuten stand ihr Haus in Flammen.

Sie hätte sich in Sicherheit bringen können. Doch die Mutter ließ ihre Kinder nicht zurück. Immer wieder drang sie in den dichten Rauch und das Feuer ein, um jedes Mal ein Kind herauszuholen.

Dieser Mut kostete sie einen sehr hohen Preis. Die Frau erlitt Verbrennungen an einem Großteil ihres Körpers und wurde lange Zeit im Krankenhaus behandelt.

Doch als sie zu Bewusstsein kam, fragte sie nicht nach ihrem eigenen Zustand, sondern zuerst nach ihren Kindern: „Leben meine Kinder?"

Sie rettete alle ihre Kinder. Manchmal zeigt sich wahrer Heroismus nicht in großen Worten, sondern darin, dass eine Mutter ihr Leben für ihre Kinder riskiert.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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