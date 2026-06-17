Mexikanische Präsidentin kritisiert FIFA wegen drastischer Ticketpreissteigerungen

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum kritisierte die FIFA wegen des starken Anstiegs der Ticketpreise für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Berichten zufolge erreichten einige Tickets im offiziellen Verkauf bis zu 32.970 Dollar, während die Preise auf dem Wiederverkaufsmarkt auf bis zu 2,3 Millionen Dollar stiegen.

Sheinbaum betonte, dass solch hohe Preise gewöhnliche Fans davon ausschließen könnten, die Weltmeisterschaft zu erleben.

„Fußball sollte anders sein. Dies ist eine Angelegenheit, über die die FIFA ernsthaft nachdenken muss“, sagte die mexikanische Präsidentin.

Ihrer Meinung nach sollte Fußball nicht nur für Reiche sein, sondern ein Massensport bleiben, der die Völker der ganzen Welt vereint.