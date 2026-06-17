Auf der weltpolitischen Bühne sind unerwartete und äußerst ernsthafte geopolitische Wendungen zu beobachten. US-Präsident Donald Trump hat seine ernsthafte Unzufriedenheit mit der Krisensituation im Nahen Osten, insbesondere mit den heftigen Luftangriffen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte auf die libanesische Hauptstadt Beirut, offen zum Ausdruck gebracht. Nach Ansicht des Leiters des Weißen Hauses führt das offizielle Tel Aviv die Militäroperationen gegen die Hisbollah seit „zu langer Zeit“ fort, und man könne nicht gleichgültig gegenüber dem Tod der Zivilbevölkerung bleiben.

"Man muss nicht jedes Mal ein ganzes Gebäude zerstören, nur um eine Person zu treffen!"

Im Rahmen des prestigeträchtigen G7-Gipfels in Frankreich kritisierte Donald Trump offen die israelische Militärtaktik. „Zu viele unschuldige Menschen wurden geopfert. Jedes Mal, wenn nach einem bestimmten Kämpfer oder Anführer gesucht wird, ist es nicht notwendig, Wohnkomplexe, in denen hunderte friedliche Zivilisten leben, vollständig zu zerstören. Denn nicht alle dort lebenden Menschen sind Mitglieder der Hisbollah!“, betonte das US-Oberhaupt in seiner Erklärung.

Eine solch scharfe Erklärung des Leiters des Weißen Hauses zeigt deutlich, dass eine ernsthafte Abkühlung und Spannung in der langjährigen starken politischen und strategischen Allianz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu eingetreten ist. In letzter Zeit haben die Missverständnisse zwischen den beiden Führern zugenommen. Als Hauptgrund wird die Unzufriedenheit der israelischen Regierung über das geheime US-Iran-Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran gesehen.

Zudem lösten die israelischen Angriffe auf Beirut, während Trump intensiv an einer regionalen Vereinbarung mit dem Iran arbeitete, Gegenangriffe aus Teheran aus und gefährdeten den Friedensplan. Dies löste den Zorn des US-Präsidenten aus und führte dazu, dass er sogar beleidigende Worte gegenüber Netanjahu verwendete.

In der folgenden politisch-militärischen Analysetabelle können Sie sich mit den Einzelheiten der hitzigen Debatte zwischen Washington und Tel Aviv sowie den Kriegsstatistiken im Nahen Osten vertraut machen:

Position der USA und Trumps Status von Israel und Netanjahu Iran- und Libanon-Agenda Folgen des zweijährigen Krieges in Gaza • "Ohne uns gäbe es Israel nicht"

• Plan des Weißen Hauses für ein Friedensabkommen mit dem Iran

• Forderung nach Beendigung der Angriffe in Beirut • Keine Eile bei der Änderung der Taktik

• Verborgene Unzufriedenheit mit dem US-Iran-Abkommen

• Verzichtet auf eine offizielle Stellungnahme • Beendigung des Krieges im Libanon — Bedingung Teherans

• Verfolgung der Hisbollah geht weiter

• Hohe militärische Spannung in der Region • Gesamtopfer: 73.000 Menschen

• Die Mehrheit der Opfer sind Zivilisten

• Scharfe Kritik der internationalen Gemeinschaft

"Ohne mich gäbe es kein Israel!" — Die Haltung des Weißen Hauses

Während Donald Trump Netanjahu aufforderte, in der Libanon-Frage „verantwortungsbewusster“ zu handeln, erinnerte er erneut daran, welch wichtiges Fundament die USA für den Staat Israel darstellen. „Ohne uns, also ohne die Vereinigten Staaten von Amerika, würde Israel überhaupt nicht existieren. Um ehrlich zu sein, ohne mich gäbe es kein Israel! Denn kein anderer US-Präsident in der Geschichte hatte den Mut, die großen Dinge zu tun, die ich für diesen Staat getan habe“, betonte Trump seine historischen Verdienste.

Nach dieser sensationellen Erklärung wurden auf den offiziellen Seiten des Präsidenten spezielle Videoclips veröffentlicht, die die Rede zeigen. Die Verwaltung des Weißen Hauses, die versuchte, die Situation zu entschärfen, gab eine Erklärung ab, wonach die Beziehungen zwischen Trump und Netanjahu weiterhin stark seien und die israelischen Verteidigungsstreitkräfte ein „großartiger Partner“ für die USA blieben. Vertreter des Weißen Hauses betonten, dass es auf der Welt keinen loyaleren Freund Israels als Trump gebe und dass das iranische Regime aufgrund der entschlossenen Position Washingtons daran gehindert wurde, Atomwaffen zu entwickeln.

Fazit der politischen Kommentatoren von Zamin: Analysen der internationalen Nachrichtenagentur Reuters zeigen, dass Trumps harte Worte wahrscheinlich zu realen politischen Einschränkungen führen werden, die Israel dazu zwingen, seine Militäroperationen grundlegend zu ändern. Doch nach dem Tod von fast 73.000 Menschen (hauptsächlich Frauen und Kinder) während des zweijährigen Krieges in Gaza erleidet Israels Ansehen und Vertrauen in der Weltgemeinschaft und sogar gegenüber der US-Führung erheblichen Schaden. Bisher bevorzugen offizielle israelische Kreise es, zu Trumps Kritik zu schweigen.

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