84-jährige Frau bewacht seit 53 Jahren allein eine Insel

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84-jährige Frau bewacht seit 53 Jahren allein eine Insel

Carol Radeschel, eine 84-jährige Ökologin und Naturforscherin, die einst als „Amerikas wildeste Frau“ bezeichnet wurde, lebt seit 53 Jahren auf Cumberland Island, einer der entlegensten Inseln der USA. Täglich wandert sie entlang der Küste, beobachtet Vögel, Meerestiere und Pflanzen, studiert Meeresschildkröten und dokumentiert die Ursachen ihres Todes.

Radeschel, die 1973 auf die Insel zog, kämpft bis heute für den Naturschutz. Dank ihrer Forschungen wurde festgestellt, dass Meeresschildkröten in den Netzen von Krabbenfischern ums Leben kamen, was zu Gesetzesänderungen führte. Zudem hat sie über die Jahre eine der weltweit größten Sammlungen von Meeresschildkrötenresten aufgebaut.

84-jährige Frau bewacht seit 53 Jahren allein eine Insel

Carol lebt fast vollständig isoliert von der Außenwelt. Sie sammelt Regenwasser, betreibt Gartenarbeit, baut Gemüse an und lebt von den Gaben der Natur. Gleichzeitig kämpft sie gegen verschiedene Bauprojekte, um die einzigartigen Wälder und die Tierwelt der Insel zu bewahren.

Trotz ihres Alters von 84 Jahren will sie den Schutz der Zukunft der Insel nicht aufgeben. Sie sagt, dass das tägliche Lernen neuer Dinge und das Leben im Einklang mit der Natur der größte Wert ihres Lebens sei.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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