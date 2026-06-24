Demokraten fordern Untersuchung von 250-Dollar-Banknote mit Trump-Motiv

Demokratische Senatoren fordern das Büro des Generalinspektors des US-Finanzministeriums auf, ein Projekt für eine 250-Dollar-Banknote zu untersuchen, auf der das Bild von Donald Trump abgebildet sein könnte.

Laut Axios haben die Senatoren eine Prüfung der geplanten Kosten für die Herstellung dieser Banknote sowie der rechtlichen Grundlagen des Projekts gefordert.

Nach US-Recht ist die Verwendung von Bildern lebender Personen auf Banknoten nicht zulässig.

Aus diesem Grund könnte die Ausgabe einer Banknote mit dem Porträt von Trump einer gesonderten Genehmigung durch den Kongress bedürfen.