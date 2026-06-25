Starke Erdbebenserie löst Panik in Venezuela aus

·49·Welt
Starke Erdbebenserie löst Panik in Venezuela aus

In Venezuela ereignten sich in kurzem Zeitabstand zwei starke Erdbeben. Berichten zufolge wurde zunächst ein Beben der Stärke 7,2 registriert, gefolgt von einem noch stärkeren Beben der Stärke 7,5 nur 39 Sekunden später.

Die starken Erschütterungen waren in der Hauptstadt Caracas und anderen Großstädten des Landes spürbar und beschädigten zahlreiche Gebäude und Infrastruktureinrichtungen. Aus einigen Regionen gibt es Meldungen über eingestürzte Wohn- und Verwaltungsgebäude und Menschen, die unter den Trümmern begraben wurden.

Rettungsdienste suchten die ganze Nacht nach Verschütteten und leisteten Hilfe für die Verletzten. Aufgrund des Notfalls wurde in den Krankenhäusern von Caracas ein Sonderregime eingeführt und zusätzliches medizinisches Personal mobilisiert.

Die offizielle Zahl der Opfer und Verletzten wurde bisher nicht bekannt gegeben. Erste Informationen aus einigen Gebieten melden jedoch Todesfälle und Dutzende von Verletzten.

Experten vermuten, dass dies eines der stärksten Erdbeben sein könnte, die Venezuela in den letzten hundert Jahren getroffen haben.

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