Geheimnisvolle, seit tausend Jahren verborgene Stadt im Dschungel gefunden

Im Herzen der dichten Dschungel Mexikos haben Archäologen eine weitere einzigartige und geheimnisvolle Stadt der Maya-Zivilisation entdeckt. Berechnungen von Wissenschaftlern zufolge blieb diese Stadt über tausend Jahre lang dem menschlichen Blick verborgen.

Der Fund wurde während einer gemeinsamen Forschungsexpedition slowenischer und mexikanischer Wissenschaftler im Biosphärenreservat Calakmul im Bundesstaat Campeche identifiziert. Die neue archäologische Stätte erhielt den Namen Minanbe, was in der Sprache der Yucatec-Maya „keine Straße“ bedeutet. Dieser Name wurde gewählt, da das Erreichen des Gebiets, in dem die Stadt liegt, äußerst schwierig war.

Die Untersuchungen wurden von dem Archäologen Ivan Šprajs vom Forschungszentrum der Slowenischen Akademie für Wissenschaften und Künste geleitet. Vor Beginn der Feldarbeiten analysierten Experten LiDAR-Daten (Laserscanning) des Gebiets. Genau diese Daten deuteten darauf hin, dass sich unter der dichten Walddecke antike künstliche Strukturen befinden könnten.

Infolge von Ausgrabungen und Studien wurde eine antike Stadt mit einer Fläche von etwa 13 Hektar identifiziert. Vorläufigen Daten zufolge wurde Minanbe zwischen 600 und 900 n. Chr. erbaut. Im Stadtgebiet sind zahlreiche architektonische Bauwerke erhalten geblieben, darunter eine 13 Meter hohe Pyramide im Rio-Bec-Stil, Wasserbecken sowie Steinreliefs, die Enthauptungsrituale darstellen.

Archäologen betonen, dass der Fund fast unbeschädigt überliefert wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Maya-Städten wurden hier keine Spuren von Plünderungen oder illegalen Ausgrabungen gefunden, was die wissenschaftliche und historische Bedeutung von Minanbe weiter erhöht.

Wissenschaftler glauben, dass diese Stadt zu ihrer Zeit eines der großen wirtschaftlichen und regionalen Zentren war, die auf der Landwirtschaft basierten. Es wird erwartet, dass die neue Entdeckung eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung der noch unerforschten Geheimnisse der Maya-Zivilisation spielen wird.