Grauen am Himmel: Heißluftballon mit Touristen in Flammen

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Grauen am Himmel: Heißluftballon mit Touristen in Flammen

Im Bundesstaat Santa Catarina im Süden Brasiliens ist ein Heißluftballon mit Touristen während des Fluges in Brand geraten und abgestürzt. Bei dem schrecklichen Vorfall kamen acht Personen ums Leben. Dies berichtete die Al Jazeera Publikation.

Demnach ereignete sich die Tragödie am 21. Juni in der Nähe der Stadt Praia Grande. In den sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen den Ballons in Flammen, aufsteigenden dichten Rauch und den Absturz zu Boden. Zwei Personen stürzten während des Brandes aus dem Korb.

Ulises Gabriel, Leiter der Zivilpolizei von Santa Catarina, teilte mit, dass drei der Opfer einander umschlungen starben. Er beschrieb diese Szene als „herzzerreißend“.

Nach ersten Informationen befanden sich insgesamt 21 Personen inklusive des Piloten an Bord. Dreizehn von ihnen überlebten und wurden mit verschiedenen Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Der Pilot gab an, dass das Feuer plötzlich im Korb des Ballons ausgebrochen sei. Er habe sofort versucht, den Ballon zu landen, und die Passagiere beim Sinkflug zum Springen aufgefordert. Da sich die Flammen jedoch sehr schnell ausbreiteten, konnten einige den Ballon nicht mehr rechtzeitig verlassen.

Das Unternehmen, das den Flug organisiert hatte, „Sobrevoar“, erklärte, dass der Pilot über große Erfahrung verfüge und alle notwendigen Maßnahmen zur Rettung der Passagiere ergriffen habe. Nach dem Vorfall hat das Unternehmen seinen Betrieb auf unbestimmte Zeit eingestellt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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