Jüngster Gast beim EU-Ministertreffen — ein drei Monate altes Baby

·38·Welt
Jüngster Gast beim EU-Ministertreffen — ein drei Monate altes Baby

Das Treffen der EU-Minister zu Klimafragen in Luxemburg blieb durch ein ungewöhnliches Ereignis in Erinnerung. Zum ersten Mal wurde ein erst drei Monate altes Baby Teilnehmer einer offiziellen Veranstaltung.

Schwedens Klimaministerin Romina Purmohato brachte ihren drei Monate alten Sohn Adam zum Treffen mit. Die Ministerin betonte, dass sie damit zeigen wollte, dass Elternschaft und Staatsdienst vereinbar sind und Eltern nicht zwischen Arbeit und Familie wählen müssen.

Vertreter des Rates der Europäischen Union teilten mit, dass dies das erste Mal in der Geschichte der Institution ist, dass ein Baby an einem Treffen auf Ministerebene teilgenommen hat.

Zur Information: In Schweden erhalten Eltern insgesamt 16 Monate bezahlten Elternurlaub. Die 30-jährige Romina Purmohato wurde bei ihrer Ernennung im Jahr 2022 als jüngste Ministerin in der Geschichte des Landes anerkannt. Sie ist kürzlich nach ihrem Elternurlaub in ihren Dienst zurückgekehrt.

SchwedenRomina PurmohatoLuxemburgEuropäischer RatAvrupa Konseyi
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