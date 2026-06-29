Neymar spendet 250.000 Dollar an Erdbebenopfer

·30·Welt
Neymar spendet 250.000 Dollar an Erdbebenopfer

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat den von dem schweren Erdbeben in Venezuela betroffenen Menschen seine Hilfe angeboten. Der Fußballer hat etwa 250.000 Dollar für humanitäre Bedürfnisse bereitgestellt.

Die Spende soll für die Bereitstellung von Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten und Notunterkünften verwendet werden.

Die Mittel fließen in die dringendsten Bedürfnisse

Laut Lance dienen die von Neymar bereitgestellten Mittel dazu, die Folgen der humanitären Krise zu lindern, die nach der Naturkatastrophe entstanden ist.

Das Spendengeld wird in folgenden Bereichen eingesetzt:

  • Verteilung von Lebensmitteln an die Betroffenen;

  • Lieferung von sauberem Trinkwasser;

  • Kauf notwendiger Medikamente;

  • Bau von Notunterkünften für Obdachlose.

Diese Hilfe zielt darauf ab, die dringendsten Bedürfnisse tausender Menschen in Not zu decken.

Neymar hat bereits früher an Hilfsinitiativen teilgenommen

Dies ist nicht Neymars erste Wohltätigkeitsaktion.

Der brasilianische Fußballer war bereits zuvor an verschiedenen sozialen und humanitären Projekten aktiv beteiligt. Besonders während der Coronavirus-Pandemie war seine Hilfe von großer Bedeutung.

Half auch während der Pandemie

Während der Ausbreitung des Coronavirus beteiligte sich Neymar an Initiativen zur Unterstützung der Bewohner der brasilianischen Stadt Manaus.

Damals unterstützte er:

  • die Verstärkung der medizinischen Hilfe;

  • den Kauf von Beatmungsgeräten;

  • die Schaffung notwendiger Bedingungen für schwerkranke Patienten

für diese Zwecke.

Ein wichtiger Schritt abseits des Platzes

Neymar ist weltweit für sein Können im Fußball bekannt. Doch dieses Mal hat sein humanitärer Einsatz die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen.

Nach Naturkatastrophen ist schnelle Hilfe für Menschen, die auf Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung angewiesen sind, lebenswichtig. In diesem Sinne wird erwartet, dass die Spende des Fußballers eine wichtige Unterstützung für die Betroffenen darstellt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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