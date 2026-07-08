Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadi

·0·Dunyo
Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi Iroqqa yetkazildi, dafn 9 iyulgacha davom etadi

Eronning marhum oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiyning jasadi dafn marosimlari doirasida Iroqqa olib kelindi. Bu haqda Reuters agentligi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, Xomanaiyning tobuti 7 iyul kuni Iroqning muqaddas Najaf shahriga yetkazildi. Uni aeroportda Iroq bosh vaziri Ali al-Zaydiy boshchiligidagi rasmiylar, shuningdek, bir qator yuqori lavozimli davlat amaldorlari kutib oldi. Najaf shahri Muhammad payg‘ambarning (s.a.v.) amakivachchasi va kuyovi Imom Ali dafn etilgan muqaddas maskan sifatida butun dunyo shialari uchun eng ulug‘ ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Shu bois dafn marosimining aynan ushbu shaharda o‘tkazilishi katta ramziy ahamiyatga ega.

Marosimlarda ishtirok etish uchun Eron prezidenti Mas’ud Pezeshkiyon ham Najaf shahriga tashrif buyurdi. Aeroportda tashkil etilgan rasmiy kutib olish tadbirida Iroqning siyosiy yetakchilari, davlat rahbariyati va shia diniy ulamolari ham qatnashdi. Shuningdek, 8 iyul kuni tobut ommaviy motam marosimlari doirasida shahar ko‘chalari bo‘ylab olib o‘tilishi rejalashtirilgan.

Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari esa 3 iyul kuni Tehron shahrida boshlangan edi. Unda O‘zbekistondan Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov rahbarligidagi rasmiy delegatsiya ham ishtirok etdi. Janoza marosimida Xomanaiyning uch nafar o‘g‘li — Mustafo, Meysam va Mas’ud ham ko‘rinish berdi.

Biroq Eronning amaldagi oliy rahnamosi Mojtaba otasining dafn marosimida ishtirok etmadi. U joriy yilning 9 mart kuni otasining o‘rniga yangi oliy rahnamo sifatida tayinlangan edi. Aytilishicha, AQSH va Isroil tomonidan amalga oshirilgan aviahujumlar natijasida olgan tan jarohatlari sababli u hozirga qadar omma oldida namoyon bo‘lmagan. Shu bilan birga, uning janozada qatnashmagani xavfsizlik choralari bilan bog‘liq ekani ta’kidlanmoqda.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, dafn marosimlari 9 iyulga qadar davom etadi. Shundan keyin Xomanaiyning jasadi Mashhad shahrida o‘rta asr shia imomlaridan biri qabri yoniga dafn etiladi. Manbalarga ko‘ra, u bilan birga qizi, kuyovi, kelini va 14 oylik nabirasi ham bir joyga dafn qilinishi rejalashtirilgan.

Eslatib o‘tamiz, Oyatulloh Ali Xomanaiy 28 fevral kuni AQSH va Isroil hujumlari oqibatida halok bo‘lgan edi. Uning vafot etgani rasman 1 mart kuni tasdiqlangan. Dastlab sobiq rahnamo bilan vidolashuv marosimlari 4 mart kuni boshlanib, uch kun davom etishi rejalashtirilgan edi. Biroq tashkilotchilarning ta’kidlashicha, «millionlab ishtirokchilar» kelishi kutilayotgani hamda zarur infratuzilmani tayyorlash ehtiyoji tufayli dafn va motam tadbirlari iyul oyiga qoldirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdiRossiya Ukrainaga tungi raketa va dronlar hujumini uyushtirdiBugun, 11:2521 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldi21 yoshli yigit uy orzusidan kechib, bobosi bilan Jahon chempionatiga chipta oldiBugun, 05:0238 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdi38 daraja issiqda mashinada qolgan ikki yoshli qizcha vafot etdiBugun, 01:44Maydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiMaydondagi fojea: chaqmoq urgan futbolchi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 01:31Tramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaTramp Turkiyaga keldi: Sanksiyalar bekor qilinadi, F-35 masalasi kun tartibidaBugun, 00:01Bishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiBishkekda 181 yo‘lovchili samolyot shassi nosozligi sabab to‘xtadiKecha, 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi