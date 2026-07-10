Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarusga rasmiy tashrifi yakunlandi. Poytaxt aeroportida davlatimiz rahbarini Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko kuzatib qo‘ydi.
Minskda o‘tgan muzokaralar ikki mamlakat munosabatlari uchun muhim siyosiy voqea sifatida baholandi. Tashrif yakunida strategik sheriklik bo‘yicha deklaratsiya imzolangani esa hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi.
Minskda muhim muzokaralar o‘tkazildi
Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Lukashenko tor doirada muzokara o‘tkazdi.
Shuningdek, rasmiy delegatsiyalar ishtirokida ham kengaytirilgan uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Unda ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, hamkorlik yo‘nalishlarini kengaytirish va yangi loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.
Siyosiy muloqot va parlamentlararo aloqalarga urg‘u berildi
Davlat rahbarlari siyosiy muloqotni yanada faollashtirish muhimligini ta’kidladilar.
Shu bilan birga, parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash masalasi ham alohida qayd etildi. Tomonlar ko‘p qirrali sheriklikni uzoq muddatli rivojlantirish borasidagi qat’iy intilishni tasdiqladi.
Strategik sheriklik deklaratsiyasi imzolandi
Muzokaralar yakunida O‘zbekiston va Belarus Prezidentlari Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar.
Ushbu hujjat ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Prezidentlar huzurida ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi ham bo‘lib o‘tdi.
Tashrif tarixiy voqea sifatida baholandi
Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun berilgan bayonotlarda ushbu rasmiy tashrif O‘zbekiston — Belarus munosabatlari rivojida tarixiy voqea ekani ta’kidlandi.
Qayd etilishicha, tashrif mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda yangi bosqichning boshlanishi sifatida muhim ahamiyatga ega.
Prezident Toshkentga jo‘nab ketdi
Rasmiy tashrif tadbirlari yakunlangach, Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.
Minskdagi muzokaralardan keyin asosiy e’tibor endi imzolangan hujjatlar va kelishilgan tashabbuslarni amaliy natijalarga aylantirishga qaratiladi.
…