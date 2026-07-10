Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

·34·O‘zbekiston
Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarusga rasmiy tashrifi yakunlandi. Poytaxt aeroportida davlatimiz rahbarini Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko kuzatib qo‘ydi.

Minskda o‘tgan muzokaralar ikki mamlakat munosabatlari uchun muhim siyosiy voqea sifatida baholandi. Tashrif yakunida strategik sheriklik bo‘yicha deklaratsiya imzolangani esa hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi.

Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

Minskda muhim muzokaralar o‘tkazildi

Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev va Aleksandr Lukashenko tor doirada muzokara o‘tkazdi.

Shuningdek, rasmiy delegatsiyalar ishtirokida ham kengaytirilgan uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Unda ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, hamkorlik yo‘nalishlarini kengaytirish va yangi loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.

Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

Siyosiy muloqot va parlamentlararo aloqalarga urg‘u berildi

Davlat rahbarlari siyosiy muloqotni yanada faollashtirish muhimligini ta’kidladilar.

Shu bilan birga, parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash masalasi ham alohida qayd etildi. Tomonlar ko‘p qirrali sheriklikni uzoq muddatli rivojlantirish borasidagi qat’iy intilishni tasdiqladi.

Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

Strategik sheriklik deklaratsiyasi imzolandi

Muzokaralar yakunida O‘zbekiston va Belarus Prezidentlari Strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladilar.

Ushbu hujjat ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda. Prezidentlar huzurida ikki tomonlama hujjatlarni almashish marosimi ham bo‘lib o‘tdi.

Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

Tashrif tarixiy voqea sifatida baholandi

Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun berilgan bayonotlarda ushbu rasmiy tashrif O‘zbekiston — Belarus munosabatlari rivojida tarixiy voqea ekani ta’kidlandi.

Qayd etilishicha, tashrif mamlakatlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda yangi bosqichning boshlanishi sifatida muhim ahamiyatga ega.

Mirziyoyevning Belarusga tashrifi yakunlandi: munosabatlarda yangi bosqich boshlandi

Prezident Toshkentga jo‘nab ketdi

Rasmiy tashrif tadbirlari yakunlangach, Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahriga jo‘nab ketdi.

Minskdagi muzokaralardan keyin asosiy e’tibor endi imzolangan hujjatlar va kelishilgan tashabbuslarni amaliy natijalarga aylantirishga qaratiladi.

Шавкат МирзиёевАлександр ЛукашенкоO'zbekistonBelarusMinsk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiSardor Umurzoqov yangi lavozimga tayinlandiBugun, 13:15«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadi«Tashabbusli budjet»ning ikkinchi mavsumi 15 iyuldan boshlanadiBugun, 13:12Namanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiNamanganda 108 yoshni qarshi olgan Ibrohim hoji ota vafot etdiBugun, 12:56Boy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBoy oilalar Toshkentning qaysi tumanidan uy olib yashashadi? Top 5 o‘rindagi tumanlarBugun, 12:44O‘zbekistonda havo harorati 46 darajagacha chiqishi kutilmoqdaO‘zbekistonda havo harorati 46 darajagacha chiqishi kutilmoqdaBugun, 12:31Xorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiXorijga ishga yuboruvchi kompaniyalar endi yangicha tartibda nazorat qilinadiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija