Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди

·46·Дунё
Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ берди

Қирғизистон президенти Садир Жапаров қизи Жанайим билан боғлиқ ижтимоий тармоқларда тарқалган гапларга муносабат билдирди. Гап Жанайимнинг "Алтин балалик" реабилитация марказида болаларга совғалар тарқатгани акс этган видео ҳақида бормоқда.

Жапаровнинг айтишича, бу ҳолат пиар эмас ва қизини сиёсатга олиб киришга уриниш сифатида талқин қилинмаслиги керак.

"Бу пиар эмас ва уни сиёсатга жалб қилишга уриниш ҳам эмас. Олдин айтганимдек, мен ўз фарзандларим ва яқинларимни сиёсатга ҳам, давлат ишларига ҳам аралаштирмайман. Агар шундай уринишлар бўлганида, бу ҳақда аллақачон маълум бўларди", деди президент.

Унинг сўзларига кўра, фарзандлари ва яқинларининг давлат ишларида иштирок этиши режалаштирилмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44Туркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиТуркияда кескин қадам: Нетаняҳуни ҳибсга олиш учун суд халқаро ордер бердиКеча, 23:12Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Украина ҳукумати кетди: қиш олдидан янги ҳукумат учун катта синов...Кеча, 23:06Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Бразилия президенти ғазабда: Бразилия самолёти нега деярли бўш қайтди?Кеча, 23:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди