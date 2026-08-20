JD.com eröffnet 24-Stunden-Roboter-Café in Peking

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JD.com eröffnet 24-Stunden-Roboter-Café in Peking

JD.com JD.com hat in Peking ein rund um die Uhr geöffnetes Café namens 7Fresh Coffee eröffnet, in dem Besucher von einem Roboter bedient werden. Das berichtete die Global Times.

Laut der Zeitung arbeitet ein intelligenter anthropomorpher Roboter mit Jacke und Kopfhörern im Pekinger Einkaufszentrum Galaxy SOHO rund um die Uhr und kann 202 Tassen Kaffee pro Stunde zubereiten. Die Einrichtung gilt Berichten zufolge als weltweit erstes vollautomatisiertes Café mit einem 24-Stunden-Betrieb. Für Kunden wurde es am 16. August eröffnet.

Der Roboter übernimmt den gesamten Prozess der Kaffeezubereitung selbst: Er mahlt die Bohnen, extrahiert den Espresso, mischt das Getränk, gießt es ein und serviert es dem Kunden. Jeder Schritt erfolgt automatisch.

Die Zubereitung eines Getränks dauert nur 20–30 Sekunden. Die Produktionslinie kann gleichzeitig 7–8 Bestellungen bearbeiten. Berichten zufolge zog der Roboter sofort die Aufmerksamkeit der Besucher des Einkaufszentrums auf sich und führte zu einem kontinuierlichen Bestellaufkommen im Café.

Neben Kaffee bietet 7Fresh Coffee verschiedene Getränke an, darunter Mineralwasser mit Kohlensäure, Tee und probiotische Säfte. Das Café plant, künftig eine Funktion mit künstlicher Intelligenz einzuführen, die auf Grundlage des Gesundheitszustands der Verbraucher personalisierte Empfehlungen zum Koffeinkonsum gibt.

Derzeit können Kunden bei der Bestellung den Süßegrad und die Stärke ihres Getränks selbst mit hoher Genauigkeit auswählen.

JD.comPekingGlobal TimesGalaxy SOHO
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Charos
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