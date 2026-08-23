Leiche eines seit 2007 vermissten Touristen nach 19 Jahren gefunden

In Kasachstan wurden menschliche Überreste eines Touristen gefunden, der seit 2007 als vermisst galt. Dies teilte seine Tochter Nelya Mikheyeva mit.

Es wird berichtet, dass die Überreste des Touristen Sewersow-Gletscher von Touristen aus Belarus in diesem Gebiet entdeckt wurden. Sie informierten umgehend die Rettungsdienste.

Der bewegendste Aspekt des Vorfalls war jedoch die Art und Weise, wie die Identität des Verstorbenen festgestellt wurde.

Nelya Mikheyeva erzählte, dass eine Freundin ihr eines Tages einen Beitrag in den sozialen Medien schickte. Darin war ein Foto eines alten Rucksacks zu sehen, der im Gletschergebiet gefunden wurde.

Sobald Nelya das Foto sah, erkannte sie den Rucksack sofort wieder. Sie sagte, dass es ein alter sowjetischer Rucksack war, der ihrem Vater gehörte .

Auf diese Weise wurde eine Frage, die jahrelang unbeantwortet blieb, endlich geklärt. Die Spur des 2007 verschwundenen Touristen wurde fast zwei Jahrzehnte später im Eis des Gletschers gefunden.

Gegenstände oder menschliche Überreste, die unter Schnee- und Eisschichten in Gletschern eingeschlossen sind, können über Jahre hinweg erhalten bleiben. Deshalb werden mysteriöse Fälle aus früheren Expeditionen und Reisen in Hochgebirgsregionen mit der Zeit immer wieder aufgeklärt.

Obwohl dieser Fund für die Angehörigen des Verstorbenen schwer ist, ist er bedeutsam, da er die jahrelange Ungewissheit beendet. Das Schicksal des seit 2007 vermissten Touristen ist nun endlich geklärt.