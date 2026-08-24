Wirtschaftlicher D-Day: USA starten größten Finanzangriff der Geschichte gegen Iran

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Wirtschaftlicher D-Day: USA starten größten Finanzangriff der Geschichte gegen Iran

Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran treten in ihre entscheidende Phase ein. US-Finanzminister Scott Bessent gab bekannt, dass Washington eine groß angelegte wirtschaftliche Operation gegen Teheran einleitet und der Konflikt in seine letzte Phase eingetreten ist.

US-Präsident Donald Trump stellte diese strategische Initiative vor und nannte sie „vollständige Isolation in beispiellosem Ausmaß“ und rief alle Verbündeten weltweit dazu auf, sich dieser Wirtschaftsblockade anzuschließen.

„Der größte Finanzangriff der Geschichte“: Erklärung von Bessent

US-Finanzminister Scott Bessent verglich in einem Artikel in der einflussreichen Financial Times das Ausmaß der bevorstehenden Maßnahmen mit einem historischen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg:

„Präsident Donald Trump und die enorme Macht unserer Streitkräfte haben Irans militärische Kapazitäten erheblich geschwächt und sein Atomprogramm untergraben. Wir treten nun in die letzte Phase ein. Bei Tagesanbruch beginnt der wirtschaftliche D-Day – dies ist der größte Finanzangriff, der jemals gegen einen Feind durchgeführt wurde.“, betonte Bessent.

Es wird erwartet, dass das Ministerium am Montag eine spezielle Pressekonferenz abhält, um ein neues Paket strenger Sanktionen vorzustellen, die Irans Finanz-, Energie- und Handelssektoren abdecken.

Bleibt der militärische Druck bestehen?

Donald Trump betonte ausdrücklich, dass Washingtons Übergang zu wirtschaftlichen Schlägen nicht den vollständigen Verzicht auf den militärischen Weg bedeutet:

  • Strategie: Der Wirtschaftskrieg zielt darauf ab, die finanziellen Ressourcen des iranischen Regimes auszutrocknen;

  • Faktor Militärgewalt: Der Chef des Weißen Hauses betonte, dass sich die USA das Recht vorbehalten, bei Bedarf militärische Mittel einzusetzen.

Experten glauben, dass dieser beispiellose finanzielle Druck der USA schwerwiegende Auswirkungen auf das Machtgleichgewicht im Nahen Osten und den globalen Energiemarkt haben könnte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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