Manchester City setzt seine erfolglose Serie in der Premier League fort. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Fulham wandte sich Stürmer Erling Haaland in den sozialen Medien an die Fans und betonte, dass dem Verein eine wichtige Woche bevorstehe.

Manchester City konnte auch im Spiel des 11. Spieltags der englischen Meisterschaft gegen Fulham keinen Sieg einfahren. Dieses Remis verlängerte die sieglose Serie des Klubs aus Manchester in der Premier League auf vier Spiele in Folge.

Vor dem Duell gegen Fulham hatten die „Citizens“ drei Niederlagen in Folge in der Liga kassiert. Daher war der erneute Punktverlust ein weiterer schwerer Schlag für das Team.

Was sagte Haaland zu den Fans?

Nach dem Spiel gegen Fulham machte Erling Haaland auf seinem X-Account deutlich, dass er mit dem Ergebnis der Mannschaft unzufrieden ist. Der norwegische Stürmer bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung und richtete den Fokus auf die kommenden wichtigen Spiele.