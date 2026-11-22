Haaland wendet sich nach der sieglosen Serie von Manchester City an die Fans
Manchester City setzt seine erfolglose Serie in der Premier League fort. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Fulham wandte sich Stürmer Erling Haaland in den sozialen Medien an die Fans und betonte, dass dem Verein eine wichtige Woche bevorstehe.
Manchester City konnte auch im Spiel des 11. Spieltags der englischen Meisterschaft gegen Fulham keinen Sieg einfahren. Dieses Remis verlängerte die sieglose Serie des Klubs aus Manchester in der Premier League auf vier Spiele in Folge.
Vor dem Duell gegen Fulham hatten die „Citizens“ drei Niederlagen in Folge in der Liga kassiert. Daher war der erneute Punktverlust ein weiterer schwerer Schlag für das Team.
Was sagte Haaland zu den Fans?
Nach dem Spiel gegen Fulham machte Erling Haaland auf seinem X-Account deutlich, dass er mit dem Ergebnis der Mannschaft unzufrieden ist. Der norwegische Stürmer bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung und richtete den Fokus auf die kommenden wichtigen Spiele.
„Wir haben gestern nicht gut genug gespielt. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf eine wichtige Woche zu konzentrieren. Danke, dass ihr uns weiterhin unterstützt“, schrieb Haaland.
Haalands Botschaft signalisiert, dass das Team versucht, aus der aktuellen Situation herauszukommen und sich auf die nächsten Begegnungen vorzubereiten. Vor dem Hintergrund der Punktverluste in der Meisterschaft gewinnen die kommenden Spiele für Manchester City an besonderer Bedeutung.
Manchester City steht ein wichtiges Duell gegen Arsenal bevor
Nach dem 11. Spieltag der Premier League liegt Manchester City mit 22 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz. Das Team muss in den nächsten Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um seine Position in der Spitzengruppe zu festigen.
Die „Citizens“ treffen am 12. Spieltag, dem 29. November, auf Arsenal. Dieses Aufeinandertreffen könnte auch im Hinblick auf den Titelkampf von entscheidender Bedeutung sein.
Für Haaland und seine Teamkollegen besteht die Hauptaufgabe nun darin, die sieglose Serie zu beenden, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und im nächsten wichtigen Spiel ein positives Ergebnis zu erzielen.
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