61-jährige Großmutter stellt Weltrekord im Planking mit 5 Stunden auf (Video)

·15·Welt
61-jährige Großmutter stellt Weltrekord im Planking mit 5 Stunden auf (Video)

Dass die menschlichen Möglichkeiten grenzenlos sind, hat die kanadische Sportlerin Donna Jean Wilde der ganzen Welt erneut bewiesen. Die 61-jährige Mutter von fünf Kindern und Großmutter von 12 Enkeln hielt eine der schwierigsten statischen Übungen, den „Plank“, für ganze 5 Stunden lang und stellte damit einen weiteren erstaunlichen Weltrekord auf.

Mit diesem Ergebnis übertraf die Sportlerin nicht nur ihre eigene Bestmarke, sondern setzte auch einen neuen Rekord für Frauen, der in den sozialen Medien und der Sportwelt für großes Staunen sorgte.

Eiserner Wille und Rekordleistungen

Das historische Ergebnis von Donna Jean Wilde wurde vor den Augen hunderter Zuschauer und Kampfrichter offiziell festgehalten:

  • Fast 5 Stunden ununterbrochene Ausdauer: Die Sportlerin absolvierte die Zeit bis zur 5-Stunden-Marke in perfekter Technik, gestützt auf ihre Ellbogen;

  • Eigener Rekord übertroffen: Donna war bereits zuvor Weltrekordhalterin im Planking der Frauen und konnte ihr Ergebnis dieses Mal noch weiter verbessern;

  • Auch bei Liegestützen ungeschlagen: Sie ist nicht nur bei statischen, sondern auch bei dynamischen Übungen führend — die Sportlerin hält zudem den Weltrekord im Liegestütz innerhalb einer Stunde, wobei sie in 60 Minuten 1.575 Wiederholungen schaffte.

Der Schlüssel zum Erfolg – enorme familiäre Unterstützung

Hinter der hohen körperlichen Stabilität unserer Heldin steht die aufrichtige Unterstützung ihrer großen und engen Familie:

  • Enkel auf der Tribüne: Donnas 5 Kinder und 12 Enkel unterstützten sie während der gesamten Herausforderung unermüdlich von der Tribüne aus und gaben ihr Siegeswillen;

  • Ein Vorbild für die junge Generation: Die Sportlerin betont, ihr Ziel sei es, jungen Menschen zu zeigen, dass ein gesunder Lebensstil, tägliche Disziplin und Willenskraft in jedem Alter helfen, große Ziele zu erreichen.

Dieser Mut von Donna Jean Wilde hat einmal mehr deutlich gemacht, dass das Potenzial des menschlichen Körpers nicht durch das Alter im Pass, sondern durch harte Arbeit und Entschlossenheit bestimmt wird.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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