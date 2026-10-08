SpaceX startet am 13. Oktober das nächste Frachtraumschiff ins All

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SpaceX startet am 13. Oktober das nächste Frachtraumschiff ins All

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Start einer weiteren wichtigen Versorgungsmission zur Internationalen Raumstation (ISS) angekündigt. Das von Elon Musks Unternehmen SpaceX entwickelte wiederverwendbare Cargo Dragon Frachtraumschiff wird am 13. Oktober in Richtung des orbitalen Labors starten.

Dieser Flug ist von strategischer Bedeutung für die vollständige Modernisierung des Energiesystems der Station und legt den Grundstein für deren zukünftigen Betrieb.

Details zur CRS-35-Mission: Wann und wo findet der Start statt?

Die wichtigsten Parameter des neuen Fluges, der im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft zwischen der NASA und SpaceX durchgeführt wird:

  • Startplatz: Das Raumschiff wird von der Startrampe 40 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida ins All befördert;

  • Trägerrakete: Der Transport in den Orbit erfolgt wie gewohnt durch die zuverlässige Falcon 9 Schwerlastrakete;

  • Frachtkapazität: Die Cargo Dragon liefert insgesamt 2,3 Tonnen an Fracht zur Station, darunter Lebensmittelvorräte für die Besatzung, medizinische Hilfsmittel sowie Ausrüstung für Dutzende neuer wissenschaftlicher Experimente.

Historischer Abschluss: Die letzten Solarpaneele für den Plan 2030

Der wichtigste wissenschaftlich-technische Aspekt dieser Mission betrifft das Energiesystem der nächsten Generation:

  • IROSA-Solarpaneele: Das Raumschiff liefert das letzte Paar der neuen ausrollbaren Solarmodule (IROSA) für die ISS;

  • Abschluss der Modernisierung: Nach der Installation dieser Paneele ist der Prozess der Erneuerung des Stromversorgungssystems der Raumstation vollständig abgeschlossen;

  • Kontrollierter Wiedereintritt: Die Optimierung des Energiesystems sichert nicht nur den kontinuierlichen Betrieb der Station, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für den für Ende 2030 geplanten sicheren und kontrollierten Absturz der ISS aus dem Orbit.

Das Cargo Dragon-Phänomen: Der einzige Frachter der Welt mit Rückkehrfähigkeit

Das SpaceX-Frachtraumschiff nimmt in der modernen Raumfahrt eine einzigartige Stellung ein:

  • Rückkehrfähigkeit: Es ist das einzige Raumschiff unter allen Versorgungsfahrzeugen der ISS, das Ergebnisse und Proben aus dem All zur Erde zurückbringen und sicher im Ozean landen kann;

  • Geschichte von 34 erfolgreichen Flügen: Von Oktober 2012 bis August 2025 hat SpaceX 34 Cargo-Dragon-Missionen zur ISS durchgeführt;

  • Hohe Zuverlässigkeit: Nur eine dieser Missionen endete aufgrund eines Unfalls der Falcon 9 im Jahr 2015 erfolglos; alle anderen Starts wurden erfolgreich abgeschlossen.

Der für den 13. Oktober geplante Flug ist ein wichtiger Schritt, um das größte wissenschaftliche Außenposten der Menschheit im All auch in den kommenden Jahren kontinuierlich mit Energie und Ressourcen zu versorgen.

NASASpaceXInternationale RaumstationCRS-35 MissionRaumfahrt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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