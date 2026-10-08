Warum stand Zendaya nicht auf, um die First Lady von Frankreich zu begrüßen?

Die Louis-Vuitton-Show im Rahmen der renommierten Pariser Fashion Week wurde zum Schauplatz eines unerwarteten Etikette-Skandals. Eine kurze Begegnung zwischen einem der größten Hollywood-Stars, der Schauspielerin aus «Euphoria» und «Dune» Zendaya, und der Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Brigitte Macron, löste bei Internetnutzern heftige Empörung aus.

Paris Match Das auf der Instagram-Seite des Magazins veröffentlichte Video wurde in kurzer Zeit über 2 Millionen Mal angesehen und löste eine Welle globaler Diskussionen aus.

Ein unangenehmer Moment in der ersten Reihe des Podiums

Die Details des Vorfalls sind in den Videoaufnahmen deutlich zu sehen:

Die Initiative der First Lady: Die französische First Lady Brigitte Macron näherte sich selbst der in der ersten Reihe sitzenden Zendaya und reichte ihr die Hand;

Begrüßung im Sitzen: In diesem Moment, während sie mit ihrem Sitznachbarn sprach, reichte die amerikanische Schauspielerin ihr die Hand, ohne aufzustehen, und lächelte dabei;

Empörung im Netz: Dieses Verhalten von Zendaya, die sonst für ihr vorbildliches Benehmen und ihr makelloses Image bekannt ist, wurde von Fans und Beobachtern als Verstoß gegen die Etikette gewertet.

Meinung der Nutzer: Unhöflichkeit oder eine unerwartete Situation?

Die hitzige Debatte in den sozialen Netzwerken spaltete sich in zwei Lager:

«Elementare Höflichkeit fehlt»: Kritiker äußerten, dass es selbst ohne die Anwesenheit einer First Lady unhöflich sei, im Sitzen jemanden zu begrüßen, der älter ist und steht. «Ich liebe Zendaya sehr, aber das ist ein klares Beispiel für mangelnde Erziehung. Man hätte aus Respekt vor der französischen First Lady aufstehen müssen», schrieben Nutzer.

Die Position der Verteidiger: Die Anhänger der Schauspielerin erklärten, dass Zendaya in der lauten und ablenkenden Umgebung nicht sofort erkannt habe, wer vor ihr stand, und in der unerwarteten Situation verwirrt gewesen sei.

Das Privatleben des Stars erneut im Rampenlicht

Die 28-jährige Schauspielerin steht in den letzten Monaten nicht nur wegen ihrer Karriere, sondern auch wegen Veränderungen in ihrem Privatleben im Fokus der Öffentlichkeit:

Ehe mit Tom Holland: Im Sommer dieses Jahres bestätigte der «Spider-Man»-Star Tom Holland Esquire in einem Interview mit dem Magazin offiziell, dass er Zendaya geheiratet habe;

Hoher Status und Verantwortung: Jeder Schritt der Schauspielerin, die als Idol der Jugend und Gesicht globaler Marken gilt, wird weltweit mit größter Aufmerksamkeit verfolgt.

Dieser Vorfall in Paris hat erneut die Kluft zwischen der modernen Star-Kultur und den Traditionen der diplomatischen Etikette verdeutlicht. Der Vorfall bewies, dass selbst die Missachtung einfacher Protokollregeln durch berühmte Persönlichkeiten auf scharfe Kritik stoßen kann.