Frau sorgt in Almaty für Aufruhr, als sie versucht, einen Bekannten der Polizei zu entreißen (Video)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Abishev-Straße im Bezirk Nauryzbay in Almaty, Kasachstan, kam es zu einem versuchten Diebstahl. Der Vorfall wurde am 8. Oktober vom Pressedienst der städtischen Polizeibehörde gemeldet.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden betraten zwei Männer den Laden. Zuerst gingen sie zum Regal mit alkoholischen Getränken und begaben sich anschließend in die Abteilung für Haushaltschemikalien.

Beim Passieren der Kasse bezahlte einer von ihnen nur für Marmelade, während er ein Shampoo unter seiner Kleidung versteckte. Die Mitarbeiter des Geschäfts wurden misstrauisch, überprüften die Waren und riefen die Polizei.

Ein Bezirksinspektor sowie eine Ermittlungsgruppe trafen am Tatort ein. In diesem Moment versuchte eine Frau, die eine Bekannte des festgenommenen Mannes war, ihn den Polizeibeamten zu entreißen. Sie begann einen Streit und leistete Widerstand gegen die Ordnungskräfte.

Laut dem Pressedienst der Polizei wurden beide Männer sowie die Frau zur Polizeidienststelle des Bezirks Nauryzbay gebracht.

Nun wird sich jeder von ihnen für seine Handlungen vor dem Gesetz verantworten müssen. Der Vorfall wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen rechtlich bewertet.