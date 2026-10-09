Flugzeug bei Raketenangriff auf den internationalen Flughafen Riad zerstört

Die Sicherheitskrise im Nahen Osten hat eine neue und äußerst gefährliche Stufe erreicht. Saudi-Arabien in der Hauptstadt Riad King Khalid International Airport In internationalen Netzwerken verbreiteten sich Videos, die zeigen, wie ein Passagierflugzeug nach einem Einschlag einer ballistischen Rakete oder Drohne in Brand geriet und zerstört wurde.

Soziale Medien und verschiedene internationale Beobachtungsquellen weisen darauf hin, dass dieser Angriff von der Huthi-Bewegung („Ansar Allah“) im Jemen durchgeführt wurde. Nach dem Vorfall Saudi-Arabien wurde der Himmel über der Hauptstadt von einer riesigen schwarzen Rauchwolke bedeckt.

Die Situation am Flughafen: Was zeigen die Aufnahmen?

Die Ernsthaftigkeit der Lage ist auf den direkt vor Ort von Zeugen und Flughafenmitarbeitern aufgenommenen Bildern deutlich zu erkennen:

Schwarzer Rauch steigt in den Himmel: Hinter der Start- und Landebahn sowie den Fluggastbrücken (Gates) des Flughafens steigen ein heftiges Feuer und eine dichte schwarze Rauchsäule auf;

Brennendes Saudia-Flugzeug: Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie der Rumpf eines Passagierflugzeugs mit dem Logo der nationalen Fluggesellschaft „Saudia“ (das stickereiartige Logo am Heck) durch das Feuer völlig zerstört wurde und Rettungskräfte das Feuer mit Schaum löschen;

Bewegung auf dem Vorfeld: Da sich Bodenabfertigungsfahrzeuge und andere Flugzeuge in unmittelbarer Nähe des Ereignisortes befanden, ist zu beobachten, wie technisches Personal dringende Evakuierungsmaßnahmen einleitet.

Flüge wurden verschoben, Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Nach der Nachricht vom Angriff wurde die Sicherheitsstufe in der Hauptstadt Riad auf ein hohes Niveau angehoben:

Flüge zu anderen Städten umgeleitet: Nach Angaben der internationalen Flugüberwachung (FlightRadar) wurden mehrere internationale und inländische Flüge, die auf dem King Khalid Flughafen landen sollten, dringend nach Dschidda und zu anderen Ausweichflughäfen umgeleitet;

Situation in der Stadt: Medienberichten zufolge wurden in einigen Einrichtungen, internationalen Organisationen und Schulen der Hauptstadt Fernarbeit und Sicherheitsmaßnahmen angekündigt;

Opfer und Schäden: Offizielle Stellen halten sich derzeit mit vollständigen Informationen darüber zurück, ob sich Passagiere an Bord des Flugzeugs befanden und ob es Verletzte gibt.

Eskalation der regionalen Spannungen

Dieses Ereignis findet vor dem Hintergrund des Wiederauflebens langjähriger Konflikte im Jemen und geopolitischer Zusammenstöße im Dreieck USA-Iran-Saudi-Arabien statt:

Aktivitäten der Huthis: In den letzten Wochen wurde beobachtet, dass die Kräfte im Jemen die Luftangriffe auf strategische Punkte im saudischen Grenzgebiet Abha sowie in der Hauptstadt Riad wieder aufgenommen haben;

Gefahr für die globale Luftfahrt: Der direkte Einschlag von Raketen auf zivile Infrastruktur und internationale Flughäfen stellt die Sicherheit des Flugverkehrs am Persischen Golf ernsthaft in Frage.

Diese heftige Explosion und das Feuer am Flughafen Riad haben erneut bewiesen, wie fragil das Sicherheitsgleichgewicht im Nahen Osten ist und wie hoch das Explosionsrisiko bleibt.