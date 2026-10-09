Sicherheitshinweise für Reisende nach Saudi-Arabien und dort lebende Landsleute

Aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage im Nahen Osten für Saudi-Arabien wurde eine offizielle Warnung für usbekische Staatsbürger herausgegeben, die eine Reise planen oder sich derzeit in diesem Land aufhalten.

Vor dem Hintergrund der instabilen Lage in der Region wurde darauf hingewiesen, dass es aus Gründen der Flugsicherheit zu erheblichen Änderungen im Flugplan internationaler und lokaler Fluggesellschaften kommen kann.

Risiko von Flugplanänderungen

Die diplomatischen Vertretungen rufen unsere Landsleute, die eine Reise planen oder sich vor Ort befinden, dazu auf, sich auf folgende Situationen einzustellen:

Verspätungen und Flugausfälle: Aufgrund der schwierigen Bedingungen im Luftverkehr können Flüge verspätet starten oder annulliert werden;

Routenänderungen: Einige Fluggesellschaften könnten aus Sicherheitsgründen gezwungen sein, Flugrouten zu Ausweichflughäfen oder sicheren Luftkorridoren zu verlegen;

Vorsichtsmaßnahmen: Es wird empfohlen, den Flugstatus bei den Fluggesellschaften zu prüfen, bevor man zum Flughafen aufbricht, und unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden.

Schnelle Kommunikation mit diplomatischen Vertretungen

Die in Saudi-Arabien ansässigen diplomatischen Vertretungen Usbekistans sind in ständiger Bereitschaft, um den Bürgern in Notfällen praktische Hilfe zu leisten. Bei Problemen können Sie sich an folgende offizielle Nummern wenden:

Botschaft von Usbekistan in Riad:

Telefon: +966 11 263 52 23

Konsul Shuhrat Ibragimov: +966 56 721 77 31 (Kontakt via Telegram / WhatsApp möglich)

Generalkonsulat von Usbekistan in Dschidda:

Telefon: +966 12 607 72 50

Konsul Azimjon Qobiljonov: +966 59 439 08 50 (Kontakt via Telegram / WhatsApp möglich)

Empfehlungen für unsere Landsleute in Saudi-Arabien

Offizielle Informationen verfolgen: Verlassen Sie sich nur auf offizielle Informationen von staatlichen Stellen und diplomatischen Vertretungen;

Orte mit Menschenansammlungen meiden: Befolgen Sie während Ihres Aufenthalts in Saudi-Arabien strikt die Sicherheitsanforderungen und Anweisungen der lokalen Strafverfolgungsbehörden;

Dokumente und Kommunikation: Tragen Sie Ausweisdokumente stets bei sich und bleiben Sie in ständigem Kontakt mit Ihren Angehörigen.

Es wird erwartet, dass das usbekische Außenministerium und die Botschaft weitere Informationen zur Entwicklung der Lage bereitstellen.