«Ich habe den letzten Zug mit 7 Sekunden auf der Uhr gemacht!»: Sindarov über die 3. Partie gegen Gukesh
Das Preisgeld von 2.500.000 US-Dollar umfassende Match um die Schachweltmeisterschaft endete auch in der dritten Partie mit einem Remis. Der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju konnte mit den schwarzen Steinen das Gleichgewicht halten. Auf der Pressekonferenz nach der Begegnung äußerte sich der Sieger des Kandidatenturniers, Javokhir Sindarov zu den Details der Partie und seinen Zügen unter Druck.
«Es ist schwieriger, auf Remis zu spielen, als auf Sieg»
Der usbekische Großmeister gab zu, dass er am Ende der Partie nur noch 7 Sekunden auf der Uhr hatte und die Eröffnungsvorbereitung seines Gegners auf einem hohen Niveau war:
«Ich habe den letzten Zug mit 7 Sekunden auf der Uhr gemacht! Ich muss an einigen Dingen arbeiten, aber insgesamt bin ich froh, dass ich in dieser schwierigen Situation ein Remis erreichen konnte. Es ist schwieriger, auf Remis zu spielen, als auf Sieg, aber ich bin trotzdem froh, dass ich heute gut gespielt habe!
Ich dachte, ich hätte eine sehr gute Stellung, aber tatsächlich war mein Gegner gut vorbereitet. Ich versuche nur, Chancen zu finden, da ich mit Weiß spiele, aber ich begann zu verstehen, dass die Stellung im Spiel völlig ausgeglichen ist», sagte Javokhir Sindarov.
Die wichtigsten Zahlen rund um das Match
Indikatoren
Details
Teilnehmer
Javokhir Sindarov (Sieger des Kandidatenturniers) — Gukesh Dommaraju (amtierender Weltmeister)
Ergebnis der 3. Partie
Remis (Sindarov spielte mit den weißen Steinen)
Zeit beim letzten Zug
7 Sekunden (verbleibende Zeit auf Sindarovs Uhr)
Gesamtpreisgeld
2.500.000 US-Dollar
Glauben Sie, dass Javokhir Sindarov, der selbst mit 7 Sekunden auf der Uhr die Nerven bewahrt hat, in den nächsten Partien die Verteidigung von Gukesh Dommaraju durchbrechen kann?
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