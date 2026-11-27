Das Preisgeld von 2.500.000 US-Dollar umfassende Match um die Schachweltmeisterschaft endete auch in der dritten Partie mit einem Remis. Der amtierende Weltmeister aus Indien, Gukesh Dommaraju konnte mit den schwarzen Steinen das Gleichgewicht halten. Auf der Pressekonferenz nach der Begegnung äußerte sich der Sieger des Kandidatenturniers, Javokhir Sindarov zu den Details der Partie und seinen Zügen unter Druck.

«Es ist schwieriger, auf Remis zu spielen, als auf Sieg»

Der usbekische Großmeister gab zu, dass er am Ende der Partie nur noch 7 Sekunden auf der Uhr hatte und die Eröffnungsvorbereitung seines Gegners auf einem hohen Niveau war: